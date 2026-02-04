영웅들 설 외롭지 않게 ‘찾아가는 위문’

보훈부, 유공자에 식사 등 제공

국가보훈부는 전국 27개 지방보훈관서와 6곳의 연탄은행, 지역기업과 봉사단체, 군 장병 등이 함께 국가유공자에게 위문과 감사의 마음을 전하는 ‘설맞이 찾아가는 보훈’ 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.



먼저 4일에는 서울과 인천, 대전 등 전국 6개 지역 연탄은행을 방문하는 국가유공자들에게 식사와 위문품 등을 전달하고, 그 외 21개 지역에서는 지방 보훈관서와 지역기업, 봉사단체 등에서 고령으로 거동이 어려운 국가유공자 자택을 직접 방문해 도시락과 위문품을 지원할 예정이다.



권오을 보훈부 장관도 4일 서울 용산구 소재 서울연탄은행에서 허기복 밥상공동체 연탄은행 대표와 함께 배식 봉사와 위문품을 전달하며 국가유공자들에게 명절 인사를 전할 계획이다. 순직군경의 자녀들도 함께한다.