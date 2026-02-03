트럼프, 러 원유 수입 중단 印에 관세 인하

50%→18%… “印, 베네수 석유 수입”

美 종전 압박 속 러, 영토 확장 속도

러시아산 원유 구매를 이유로 50%에 달하는 상호관세를 인도에 부과했던 도널드 트럼프 미국 대통령이 해당 조치를 취소했다. 러시아의 전쟁 자금줄을 차단하려는 미국의 요구를 인도가 수용하자 관세를 18%로 낮췄다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 2025년 2월 13일(현지시간) 백악관 집무실에서 나렌드라 모디 인도 총리를 만나 악수하고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

2일(현지시간) 영국 BBC방송 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 갖고 무역과 러시아·우크라이나 전쟁 종식 등 다양한 내용을 논의했다면서 “모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국과 잠재적으로는 베네수엘라로부터 훨씬 더 많이 (원유를) 구매하기로 했다”고 밝혔다. 그는 “모디 총리에 대한 우정과 존중을 바탕으로, 그의 요청에 따라 즉시 발효되는 미국·인도 간 무역 합의에 동의했다”며 “미국은 (인도에 대한) 상호관세를 25%에서 18%로 인하할 것”이라고 밝혔다.



미국은 인도에 국가 상호관세 25%와 러시아와의 석유 거래에 따른 제재성 관세 25%까지 총 50%의 초고율 관세를 부과해왔다. 이날 트럼프 대통령의 선언에 따라 미국은 상호관세를 25%에서 18%로 낮추고, 기존 러시아산 원유 수입에 따른 제재성 관세 25%도 철회할 예정이라고 백악관 관계자들은 전했다.



한편, 미국의 압박에 직면한 러시아는 종전을 대비한 ‘땅따먹기’에 열을 올리고 있다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW) 등 분석에 따르면 러시아가 지난달 점령한 우크라이나 영토는 약 481㎢에 달했다. 이는 12월 한 달간 점령 면적인 244㎢의 2배에 가까운 넓이로 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 가장 빠른 진격이라고 AFP는 분석했다. 특히, 방대한 천연자원이 매장된 광업 중심지 도네츠크 지역은 약 83%가 러시아 통제하에 있는 것으로 나타났다.