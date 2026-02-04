4·3 희생자 7인, 70년 만에 가족 품으로

제주도, 행방불명자들 유해 봉환

신원확인 결과 보고회 열고 추모

제주4·3 당시 행방불명된 희생자 유해 7구가 70여년 만에 가족의 품으로 돌아왔다.



제주도는 3일 제주4·3평화공원 평화교육센터에서 ‘4·3 희생자 발굴유해 신원확인 결과 보고회’를 열어 타지역에서 발굴된 5명의 행방불명자 유해와 제주공항에서 발굴된 희생자 2명의 유해를 봉환하고 추모했다.



이번에 고향 제주로 봉환된 행방불명 4·3희생자 유해는 김사림, 양달효, 강두남 3명이며 이들 유해는 대전 골령골에서 발굴됐다. 또 경북 경산 코발트광산에서 발굴된 임태훈, 송두선의 유해 2구도 봉환됐다.



제주공항에서 발굴된 유해는 송태우, 강인경의 유해로 확인됐다.



제주지역이 아닌 타지역에서 발굴된 4·3희생자 유해를 제주로 봉환한 것은 2023년 김한홍(골령골)과 2024년 양천종(광주형무소)에 이어 세 번째다.



제주도와 제주4·3평화재단은 가족도 없는 타지에서 70여년간 잠들어 있던 행방불명 희생자 5명의 유해를 최고의 예우로 고향 제주로 봉환하기 위해 김종민 4·3평화재단 이사장, 김창범 4·3희생자유족회장과 신원 확인된 유족 대표 등 22명으로 유해인수단을 꾸렸다. 유해인수단은 지난 2일 세종시 추모의집에서 행정안전부로부터 유해를 인계받고 세종은하수공원에서 화장한 후 이날 제주국제공항을 통해 돌아왔다.



이날 제주공항에서는 오영훈 제주지사가 희생자 유해를 영접하고, 유족들을 위로했다.



이날 신원확인 결과 보고회에서는 조소희 서울대 법의학교실 교수의 신원확인 결과 보고를 시작으로 신원확인 유해 7구의 이름을 찾고 유가족에게 인계됐다. 유가족들은 70여년이 지나 유해로나마 상봉한 후 희생자를 기리는 추모의 시간을 가졌다.



희생자의 신원확인은 직계 유족은 물론 방계 유족의 적극적인 채혈 참여를 통해 이뤄졌다. 이번 신원확인으로 426구의 발굴 유해 중 도내 147명, 타지역 7명 등 총 154명의 신원이 확인됐다.