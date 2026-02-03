전남도, 광양만권 철강산업 위기 대응 본격화... 금융·고용 등 전방위 지원

전남도가 광양만권 철강산업 위기 대응에 본격 나섰다.

전남도는 3일 광양만권 소재부품 지식산업센터에서 제5차 ‘광양만권 철강산업 위기대응 협의체’ 회의를 열고 철강산업 위기 대응 전략과 지자체별 지원사업 추진 방향을 논의했다.

전남 철강산업 위기대응 협의체 회의. 전남도 제공

협의체는 광양만권 철강산업이 건설경기 장기 침체, 미국의 고율 철강 관세, 저가 수입산 유입, 산업용 전기요금 인상 등 ‘4중고’에 직면해 있으며, 단기 경기 부진을 넘어 구조적 위기 단계에 진입했다고 진단했다.

실제 2025년 3분기 기준 광양 지역 철강 생산액은 4조2997억원으로 전년 동기 대비 9.2% 감소했고, 수출액도 1조8680억원으로 10.1% 줄었다. 실업률은 3%대 중반으로 상승하고 소규모 상가 공실률도 12.9%까지 치솟는 등 산업 위기가 지역 경제 전반으로 확산되고 있다.

이에 따라 전남도는 지난해 11월 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정된 광양시에 2026년까지 총 848억원을 투입해 금융·재정, 연구개발(R&D), 기업 지원, 고용 안정, 인프라 구축 등 전방위 지원에 나설 방침이다.

금융 분야에서는 철강 및 연관 업종 중소·중견기업 95개 사를 대상으로 기업당 최대 15억 원 융자 대출 이자를 1.5~3.0% 보전하고, 일시적 경영난 기업에는 최대 10억원의 긴급 경영안정자금을 지원한다. 소상공인에게는 경영안정자금과 특별보증 등 금융 지원을 병행한다.

고용 안정과 지역 소비 진작을 위해 재직자 복지 지원, 취업성공수당 지급, 200억원 규모의 광양사랑상품권 발행과 공공요금 지원도 추진된다. 전남도는 중장기적으로 저탄소·고부가 철강산업 중심의 구조 고도화를 추진할 계획이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “이번 위기는 산업 구조 전환의 중대한 분기점”이라며 “현장에서 체감할 수 있는 속도감 있는 대응에 총력을 기울이겠다”고 말했다.