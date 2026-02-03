與 “5일 본회의서 개혁법안 최소 2개 처리”

사법개혁·3차 상법 개정안 등 거론

지선 체제 돌입 전 쟁점입법 속도

野 “법왜곡죄 끼워넣어” 필버 예고

더불어민주당이 6·3 지방선거 국면으로 본격 돌입하기 전 미뤄뒀던 각종 쟁점법안을 국회 본회의에서 처리할 태세다. 이재명 대통령이 국회의 ‘느린 입법’을 공개적으로 문제 삼자 밀린 과제를 해결하듯 서두르는 모습이다. 그러나 여당이 추진하는 법안 중에는 국민의힘이 결사반대하는 것들도 있어 필리버스터(무제한 토론) 정국이 불가피해 보인다.

민주당 김현정 원내대변인은 3일 국회 취재진에 5일 본회의 개최 의지를 강조하며 “개혁 법안을 최소 2개 정도 처리하겠다는 것이 기본 입장”이라고 말했다. 한병도 원내대표도 20·21대 국회에 비해 입법 성과가 저조하다는 데 문제의식을 갖고 밀린 입법 절차를 조속히 마무리하겠다는 입장으로 전해졌다.



우선 처리 법안으로는 사법개혁 법안인 형법 개정안(법왜곡죄·간첩법), 헌법재판소법 개정안(헌법소원제), 법원조직법 개정안(대법관 증원법)과 검찰개혁 법안인 중대범죄수사청·공소청 설치법안이 오를 가능성이 높다고 한다. 자사주 소각을 골자로 한 3차 상법 개정안도 거론된다.



국민의힘은 12일 본회의를 요구하고 있지만 민주당은 설 연휴를 고려할 때 최소 2차례 본회의를 열어 쟁점법안들을 의결해야 한다고 맞서고 있다. 국민의힘은 민주당이 사법개혁 법안 등의 처리를 강행할 경우 필리버스터로 저지에 나설 수밖에 없다는 입장이다. 곽규택 원내수석대변인은 “간첩법 개정안은 여야 간 필요성이 인정돼서 합의가 가능한 사안인데 거기다 법왜곡죄까지 끼워 넣는 바람에 논의도 어렵게 됐다”며 “필리버스터 등 필요한 대응 수단을 다 동원할 예정”이라고 말했다.