野, 가라앉지 않는 한동훈 제명 여파… 尹 선고 분수령

박미영 기자
국민의힘 ‘한동훈 제명’ 사태가 당 지도부 퇴진론으로 번지며 내홍이 꺼지지 않고 있다. 전날 의원총회에서 벌어진 친한(친한동훈)계와 원외지도부 간 ‘막말 공방’으로 갈등이 격화하는 가운데 장동혁 대표의 변화를 촉구하는 목소리도 높아지고 있다. 당 안팎에서는 설 연휴 직후인 이달 19일로 예정된 윤석열 전 대통령 내란 재판 1심 선고 결과가 향후 당 지도부의 명운을 가를 분기점이 될 것이라는 관측이 나온다.

국민의힘 최다선(6선) 조경태 의원은 3일 CBS라디오에서 “보통 말하는 골든타임이 2월에서 3월 초까지”라며 “국민의힘을 재건할 수 있냐, 아니면 지방선거에서 상당히 어려운 길을 가느냐의 기로에 서 있다”고 진단했다. 그는 “그때까지 지도부가 태세 전환을 확실하게 해야 한다”며 장동혁 지도부에 ‘윤(윤석열) 어게인’ 세력과 절연 등 노선 전환을 요구했다.

당내 갈등 묘안은 국민의힘 장동혁 대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 생각에 잠겨 있다. 전날 국민의힘 의원총회에서는 한동훈 제명 사태를 둘러싸고 당내 갈등이 격화하며 장 대표에 대한 사퇴와 재신임을 요구하는 목소리가 터져나왔다. 최상수 기자
전날 한동훈 제명 사태와 관련한 의원총회가 뚜렷한 결론을 내지 못했지만, 그 과정에서 드러난 앙금은 진하게 남았다. 친한계 정성국 의원과 조광한 최고위원 간 “야 인마, 너 나와”, “어디서 감히 의원에게” 등 막말 논란이 불거졌고, 양측의 진실공방이 이날까지 이어졌다. 정 의원은 “뒷골목에서나 들을 수 있는 귀를 의심할 만한 발언을 듣고 그냥 있을 수 없어 따라 나가서 강하게 항의했고 그 과정에서도 저는 막말을 하지 않았다”고 주장했고, 조 최고위원은 “저는 ‘야 인마’라는 표현을 결코 사용하지 않았다. 국회의원이 아닌 사람에 대한 몰상식한 태도에서 발생한 우발적 충돌이었다”고 반박했다.

장 대표를 비롯한 지도부는 상황이 일단락됐다고 보고, 본격적으로 지방선거 준비에 매진한다는 입장이다. 하지만 당 내홍이 재차 수면 위로 급부상할 가능성이 크다는 지적도 나온다.

친한계 우재준 청년최고위원은 이날 SBS라디오에서 “중요한 모멘텀은 윤 전 대통령 1차 선고”라며 “그때 만약에 내란이 유죄가 되면 지금 분위기가 많이 달라질 수 있다. 지도부 노선에 많은 비판 있을 수 있고, 지도부 존립 근거에 의문 품는 사람들도 있을 수 있다”고 지적했다.

지방선거를 겨냥한 보수 연대 실현 가능성도 희박해지고 있다. 개혁신당 이준석 대표는 국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 주최 토론회에서 “장 대표는 밖으로는 통합을 얘기하면서 자신의 잠재적 경쟁자를 다 빼고 통합할 것”이라며 “그것을 다 아는데 왜 내가 그 판에 들어가겠느냐”고 일축했다.

