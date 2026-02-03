맨홀 구멍 사이 삐져나온 손가락…폰 끄고 사라졌던 20대女 구조

안산 배수로 직접 들어갔다 고립

휴대폰 통화…18시간만 극적 구조

경기 안산시 반달섬의 한 배수로에 들어갔다 실종된 20대 여성이 18시간 만에 구조됐다.

경기 안산시 반달섬의 한 배수로에 스스로 들어간 20대 여성이 실종 18시간 만인 지난 2일 구조됐다. 안산소방서 제공

3일 경기 안산단원경찰서와 소방당국에 따르면 지난 1일 오후 3시20분쯤 안산시 단원구 반달섬 인근의 한 배수로에서 A씨가 실종됐다는 가족 신고가 접수됐다.

A씨는 친인척이 있는 안산에 왔다가 휴대전화를 끈 채 배수로 입구로 직접 걸어 들어간 것으로 파악됐다. 이후 출구를 찾지 못해 배수로 내부에서 길을 잃고 헤매다 고립됐다.

신고를 받고 출동한 경찰과 소방구조대는 수색견과 드론 등을 투입해 배수로 내부를 수색했지만 복잡한 내부 구조로 A씨 소재를 파악하는 데 어려움을 겪었다.

이튿날인 전날 오전 9시쯤 A씨가 휴대전화를 켜면서 구조대와 통화가 됐고, 수색을 재개한 구조대는 한 맨홀 뚜껑의 구멍 사이로 손가락을 내민 A씨를 발견해 실종신고 18시간 만에 구조했다.

구조 당시 A씨에게는 별다른 외상은 없었지만 기력저하 증상을 보여 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

경찰은 A씨가 또다시 이상 행동을 할 수 있다고 판단, 정신병원에 응급 입원시켜 안정을 취하도록 했다.

경찰 관계자는 “실종 당시 추운 날씨임에도 불구, 배수로 내부가 외부 온도를 차단해 A 씨가 밤새 버틸 수 있었던 것 같다”고 전했다.