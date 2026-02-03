소방 "SPC삼립 시화 공장, 스프링클러 없고 옥내소화전만 있어"

"가연물 많아 진입 어려워…추가 인명피해 가능성은 작아"

3일 경기 시흥시 SPC삼립 시화공장에서 발생한 화재로 3명이 다친 가운데 추가 인명 피해가 나올 가능성은 낮은 것으로 파악됐다.



김석채 시흥소방서 화재예방과장은 이날 오후 현장에서 언론브리핑을 열고 "화재로 인한 인명 피해는 3명으로, 단순 연기 흡입"이라며 "인근인 시화병원과 안산고대병원으로 나눠 이송 완료했다"고 밝혔다.

3일 경기도 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 화재가 발생해 소방관들이 진화작업을 하고 있다. 연합뉴스

그러면서 추가 인명 피해 발생 가능성에 대해서는 "지금까지는 가능성이 없다"고 전했다.



불이 난 건물은 SPC삼립 시화공장 R동으로, 모두 62명이 자력으로 대피했다며 이날 공장에는 총 544명이 근무 중이었고, R동 물류 자동화 창고인 1~2층에는 50명, 식빵 제조라인인 3층에는 12명이 있었다고 설명했다.



이어 "불은 3층에서 났다는 진술이 나왔다"면서 화재 원인에 관해서는 추후 조사가 필요하다고 했다.



또 "자체 스프링클러 설치는 안 돼 있고, 옥내 소화전 설비는 돼 있는 것으로 나타났다"고 말했다.



김 과장은 "3층 전체가 화재가 난 데다 내부에 가연물이 있어 진입이 어려운 상태"라며 "워낙 화재가 커서 대원 진입이 안 된다"고 전했다.



내부에서 폭발음이 발생한 이유에 관해서는 "알 수 없다"고 했다.



앞서 오후 2시 59분께 SPC삼립 시화공장에서 불이 나 20대와 50대 남성, 40대 여성 근로자 등 3명이 연기를 들이마시는 등 부상했다.



소방당국은 대응 1단계를 발령하고, 장비 67대와 인력 140명을 동원해 진화 작업을 벌이고 있다.

