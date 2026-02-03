메뉴보기메뉴 보기 검색

울릉군, 관내 건축사와 재난 피해 주택 신축 지원 협약

울릉=이영균 기자 lyg0203@segye.com
경북 울릉군은 3일 재난으로 주택을 잃은 군민의 신속한 주거 복구를 지원하기 위해 관내 건축사들과 손잡고 행정 협력 체계 구축에 나선다고 밝혔다.

 

군은 2일 관내 건축사(건축사사무소 호미 대표 황성철, ㈜ 건축사사무소 수아키텍츠 대표 남중기) 2명과 재난 피해 주택 신축 지원을 위한 업무협약을 체결하고 설계·감리비 감면, 인허가 신속 처리 등 3대 협력과제를 추진한다.

울릉군은 3일 관내 건축사와 재난 피해 주택 신축 지원을 위한 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 울릉군 제공
이번 협약은 지난해 12월 행정안전부와 대한건축사협회 간 체결된 협약을 지방 차원에서 구체화한 것이다.

 

협약에 따라 양측은 재난으로 주택이 전파 또는 유실된 피해 주민의 주택 설계 및 감리 비용을 50% 수준으로 감면하고, 군은 지원 대상자와 전문가를 신속히 연계하며 인허가 등 절차를 우선 처리하기로 했다.

 

군은 이번 협약으로 재난 대응 행정의 현장성을 높이는 동시에, 건축 분야 전문 인력과의 협업을 통해 복구 행정 효율성을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

 

남한권 군수는 “이번 협약으로 민과 관이 긴밀히 협력해 재난 발생 시 군민들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 지속적인 소통으로 군민 안전과 복구 행정을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

