강북구, 건강 도시 조성 이끌 ‘걷기 지도자 양성 교육’ 참여자 모집 [지금 우리 동네는]

서울 강북구가 걷기 문화 확산과 신체활동 실천율 향상을 위해 ‘걷기 지도자 양성 교육’ 참여자를 모집한다.

3일 구에 따르면 모집 대상은 걷기 지도자로 활동할 의지가 있는 만 19세 이상 강북구민이며 모집 인원은 20명 내외이다. 신청은 20일까지 강북구청 홈페이지 통합예약 시스템을 통해 가능하다. 이번 교육은 걷기 운동에 대한 전문적인 이론과 실습을 통해 지역 내 걷기 동아리를 이끌 수 있는 지도자를 양성하고 이를 기반으로 주민들의 일상 속 걷기 실천을 활성화하기 위해 마련됐다.

교육은 다음달 3∼4일 강북구보건소 대강당에서 진행된다. 걷기 운동의 건강 효과와 걷기 지도자의 역할 및 소양 등에 대한 이론 교육을 비롯해 개인별 보행 자세 분석, 올바른 걷기 실습, 응급처치 및 다양한 걷기 운동법 등 실내외 실습 프로그램으로 구성됐다.

수료생들은 걷기 지도자로서 워크온 앱을 활용한 걷기 동아리 운영과 모바일 걷기 챌린지 홍보 및 캠페인 참여 등 다양한 활동을 수행하게 된다. 구는 활동 실적에 따라 소정의 활동비를 지원해 걷기 지도자들의 지속적인 참여를 독려할 방침이다.