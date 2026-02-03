의식 잃은 시민 CPR로 구조한 관악 경찰…“신고 접수 뒤 3분 만에 도착”

서울 관악경찰서는 긴급 신고 접수 뒤 의식을 잃고 쓰러져있던 40대 남성 A씨를 적시에 성공적으로 구조했다고 3일 밝혔다.

관악서에 따르면 지난 28일 오전 10시쯤 관악구 서울대입구역 부근에서 “길 가던 남성이 쓰러졌다. 의식이 없는 상태로 보인다”라는 신고가 경찰에 접수됐다.

구은영 관악경찰서장이 직원들과 순찰을 하고 있다. 관악경찰서 제공

해당 신고를 접수한 지 3분 만에 현장에 도착한 장주현 낙성대지구대 경장은 A씨의 기도를 확보한 뒤, 현장에서 직접 심폐소생술(CPR)을 실시했다. 현장에 있던 한 시민과 번갈아 가며 약 5분 동안 CPR을 실시한 결과, A씨는 의식을 일부 되찾았고 곧바로 인근 병원으로 이송됐다. A씨는 현재 병원에서 안정된 상태를 유지하고 있다.

장주현 낙성대지구대 경장은 “시민분의 신고가 정말 중요한 역할을 했다”며 “이번 경험을 통해 다시 한 번 제 역할의 중요성을 실감했으며, 앞으로도 시민들의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”라고 소감을 전했다.

경찰은 현장에서 경찰관과 함께 심폐소생술을 실시한 시민에 대해 감사장 수여 등을 적극적으로 검토할 예정이라고 밝혔다.