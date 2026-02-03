강선우 11시간 조사 후 귀가…경찰, 구속영장 신청 준비

'돈인 줄 몰랐다' 주장 신빙성 낮다 판단…강선우 "고개 숙여 사죄"

현역 의원 '불체포 특권' 변수… '공천헌금' 등 줄의혹 김경 신병도 주목

1억원의 공천헌금을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 경찰의 2차 조사를 마치고 귀가했다.



경찰은 강 의원에 대한 구속 수사가 필요하다고 보고 실무 준비를 마친 상태인 것으로 전해졌다. 다만, 현직 국회의원에 대한 불체포 특권은 변수다.

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 2차 경찰 조사를 받기 위해 3일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대로 출석하며 고개 숙여 인사하고 있다.

이날 오전 9시 30분께 서울경찰청 마포청사에 출석한 강 의원은 11시간여의 조사를 마치고 오후 8시 45분께 청사에서 나왔다.



강 의원은 취재진에게 "충실하게 임했다. 이런 일로 국민 여러분께 심려 끼쳐 드린 점 다시 한번 고개 숙여 사죄드린다. 죄송하다"고 말한 뒤 차에 탑승했다.



경찰은 이날 강 의원을 상대로 그의 전 보좌관 남모씨, 김경 전 시의원과 진술이 엇갈리는 대목들을 마지막으로 추궁한 것으로 전해졌다.



강 의원은 2022년 1월 용산 한 호텔 카페에서 김 전 시의원에게 쇼핑백을 건네받았지만, 금품인 줄 몰랐고, 이를 뒤늦게 알게 된 뒤 반환했다는 입장이다.



하지만 김 전 시의원과 남씨는 강 의원이 금품을 인지하고 있었다는 취지로 입을 모아 진술했다.



경찰은 1억원이 든 쇼핑백을 몇 달 동안 열어보지 않고 방치했다는 강 의원의 주장을 믿기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다.



강 의원을 두 차례, 남씨와 김 전 시의원을 각각 4차례 불러 공천헌금 의혹 조사를 사실상 마무리한 경찰은 신병확보 검토에 들어갔다.



특히 강 의원의 경우 구속 수사가 필요하다고 보고 검찰과 협의해 실무적인 준비를 이미 한 상황으로 알려졌다.



다만 강 의원의 경우 국회 회기 중 국회 동의 없이 체포·구금되지 않는 불체포 특권이 있는 점 등은 변수가 될 수 있다.



강 의원은 '불체포 특권을 그대로 유지할 것이냐'는 귀갓길 취재진 질문에는 답하지 않았다.



일각에선 경찰이 김 전 시의원의 경우 수사에 협조해 불구속 송치할 가능성이 있다는 관측도 나왔으나 한 경찰 관계자는 "확정된 바 없는 것으로 안다"고 밝혔다.



김 전 시의원의 경우 1억원의 뇌물을 공여했다는 중대 혐의를 받는 데다, 수사 착수 후 도피성 출국과 의문의 미국 체류 기간 중 휴대전화 메신저 삭제, 구청장 로비 의혹 등 갖가지 의혹이 제기된 상태다.

<연합>