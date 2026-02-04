月30만원 ‘손주돌봄수당’ 육아정책 만족도 1위

서울시, 24~36개월 영아 가구 대상

모니터링 결과 99%가 “추천 의향”

2025년 5466명 참여… 市 “지원 확대”

손주를 돌봐주는 조부모에게 월 30만원의 돌봄비를 지원하는 ‘서울형 손주돌봄수당’이 서울시가 시행하는 육아정책 중 가장 높은 만족도를 기록했다. 이에 힘입어 시는 지원 대상을 확대할 방침이다.



시는 손주돌봄수당 모니터링 진행자를 대상으로 조사를 실시한 결과 만족도가 99.2%로 나타났다고 3일 밝혔다. ‘이 사업을 추천하겠다’는 응답도 99.5%에 달했다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 게티이미지뱅크

손주돌봄수당은 조부모뿐만 아니라 이모, 삼촌 등 4촌 이내 친인척의 돌봄에 월 30만원의 수당이나 민간 돌봄서비스 기관 이용권을 지원하는 게 핵심이다. 서울에 거주하는 24개월에서 36개월 사이 영아를 둔 가정 중 양육공백으로 부모가 직접 아이를 돌보기 어려운 중위소득 150% 이하 가구를 대상으로 한다. 지난해 말 기준 총 5466명이 참여했다. 서울에 거주하는 2세 영아(총 3만7268명) 7명 중 1명이 혜택을 받고 있는 셈이다. 참여 가정의 90% 이상이 맞벌이·다자녀 가구였으며 돌봄 조력자는 할머니가 87.3%로 가장 많았다.



서울시여성가족재단이 지난해 진행한 성과분석 연구결과를 보면 사업에 참여한 양육자는 비참여 양육자에 비해 ‘돌봄비용 부담 감소’, ‘양육 스트레스 경감’, ‘일·가정 양립 어려움 완화’ 등에서 긍정적인 효과를 경험한 것으로 확인됐다.



시는 높은 만족도를 바탕으로 사회보장변경협의 등 관련 절차를 거쳐 지원 연령 확대 등을 추진할 계획이다. 신청은 매월 1~15일 탄생육아 몽땅정보통 누리집에서 가능하다.



시는 또 이날부터 10일까지 8일간 사업 참여 가족을 대상으로 사진·수기 공모전도 개최한다.



손자녀 돌봄 과정에서 느낀 감정과 일상 속 변화 등의 사례를 사진과 수기 형식으로 접수한다. 이후 최우수 30가족, 우수 30가족을 선발해 모바일 기프티콘 등을 증정할 예정이다.



마채숙 시 여성가족실장은 “앞으로도 누구나 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경을 만들기 위해 세심히 살피고 지원하겠다”고 말했다.