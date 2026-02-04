학자금 이자 줄이고 생활자금… 빚더미 청년들 숨통 틔워준다

서울시, 부채 경감 3종세트



1인 평균 10만원 3만명 이자 차감

학자금 연체자들 신용 회복 도와

저신용자 3%대 저금리 대출 지원

6일부터 39세 이하 신청자 모집

서울시가 개인회생·채무조정 등으로 신용도가 낮아진 서울 청년(만 19∼34세)에게 연 3% 금리로 최대 1500만원까지 긴급생활안정자금 대출을 지원한다. 시는 또 학자금 대출을 상환 중인 청년 약 3만명을 선정해 지난해 하반기 발생 이자 부담을 덜어준다.



시는 6일부터 ‘학자금 대출 이자 지원’과 ‘학자금 대출 신용회복 지원’ 신청을 접수한다고 3일 밝혔다. 학자금 대출 이자 지원사업은 한국장학재단 학자금 대출로 발생한 이자액을 남아 있는 원리금에서 차감하는 방식이다. 올해는 약 3만명(상·하반기 각 1만5000명)을 지원할 예정이다. 지난해에는 2만9327명이 혜택을 받았고, 1인당 평균 지원액은 10만7000원이었다. 이번에 신청하면 2025년 하반기에 발생한 이자(등록금, 생활비 포함)를 지원받는다.

자격 요건은 장학재단 학자금 대출을 상환 중인 서울 거주 대학(원) 재·휴학생과 5년 이내 졸업생이다. 청년 몽땅 정보통을 통해 신청할 수 있으며, 기간은 6일 오전 10시부터 다음달 18일 오후 6시까지다. 최종 지원 대상자와 지원액은 7월 중 장학재단 홈페이지에 공지된다.



학자금 대출 신용회복 지원은 한국장학재단 학자금 대출을 장기 연체해 신용유의자로 등록된 청년을 돕는 사업이다. 신용유의정보 등록 해제를 위해 한국장학재단과 분할 상환 약정을 체결할 때 납부해야 하는 초입금(채무 금액의 5%)을 시가 지원한다.



신용유의자로 등록된 서울 거주 19~39세 청년(의무복무 제대군인은 최대 42세)은 6일 오전 10시부터 11월20일 오후 6시까지 청년몽땅정보통 홈페이지에서 신청하면 된다. 다만 이미 서울시나 다른 기관에서 유사 사업 지원을 받은 경우는 대상에서 제외된다. 신용유의자 등록 여부는 본인이 한국장학재단 대출상환상담센터에서 확인해야 한다.



긴급생활안정자금 대출도 지원한다. 이 대출은 개인 회생·채무조정 등으로 신용도가 낮아진 청년의 고금리 대출 의존을 막기 위해 시가 신한은행·신용회복위원회와 협약을 맺고 지원하는 사업이다. 신한은행은 대출에 필요한 사업비를 신용회복위원회에 지원하고, 신용회복위는 대상자를 선발해 대출을 실행한다. 사업비에서 발생하는 이자는 시가 부담한다. 지난해에는 총 2629명이 지원을 받았다.



자격 요건은 서울 거주 청년 중 채무조정·개인 회생 성실 상환자 및 완제자다. 연 3% 금리로 최대 1500만원까지 생활·의료비, 고금리 대출 상환 등에 필요한 자금을 대출받을 수 있다. 긴급생활안정자금 대출은 상시 신청할 수 있다. 신청을 희망하는 청년은 신용회복위원회 콜센터로 신청 자격 등을 상담한 후 가까운 신용회복위원회 지부를 방문하면 된다.



김철희 시 미래청년기획관은 “청년들이 학자금 대출 상환과 연체 등으로 경제적 어려움에 놓이지 않도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.