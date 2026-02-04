"이불 입고 걷는 느낌"…日서 터진 '날다람쥐 점퍼' 화제

일본에서 최근 '입는 난방'으로 불리는 방한 웨어가 화제가 되고 있다고 산케이신문이 3일 보도했다.

마치 이불을 덥고 걷는 것 같이 난방 효과가 탁월하다는 이 방한 제품은 도쿄 스미다구에 위치한 파블르사가 개발한 '모몬가'다.

모몬가. 파블르

모몬가는 일본어로 하늘다람쥐(날다람쥐)를 뜻한다. 팔다리를 넓게 펼쳐 몸 전체를 감싸는 실루엣이 하늘다람쥐의 활공 자세를 닮아 붙은 이름이다. 실제 제품 역시 얼굴부터 발목까지 전신을 덮는 일체형 구조로 설계됐다.

이 제품은 크라우드 펀딩형 응원 구매 플랫폼을 통해 주로 판매되고 있으며, 최신 모델인 '모몬가 5'는 누적 구매 금액 약 2400만엔을 기록했다.

이 방한 의류는 전기 발열 장치를 사용하는 대신, 체온으로 데운 공기를 옷 안에 가두는 5중 구조를 적용해 보온성을 확보한 것이 특징이다.

착용자들 사이에서는 "마치 이불을 덮은 채로 걷는 느낌"이라는 반응이 나온다. 두툼한 외형과 달리 비교적 가볍고 움직이기 편하다는 평가도 있다.

개발자 사카이 씨는 "난방을 켜지 않고도 장시간 편안하게 지낼 수 있는 착용감을 목표로 했다"고 설명했다.

개발 계기는 캠핑 경험이었다. 사카이 씨는 밤 기온이 급격히 떨어지는 캠핑장에서 얇게 입고 온 사람들이 추위에 떨며 침낭에서 나오지 못하는 모습을 자주 목격했다고 한다. 그는 '침낭을 입은 채 활동할 수 있다면'이라는 발상에서 제품 개발에 착수했다.

완성까지 약 2년이 걸렸지만, 초기에는 아웃도어 업계에서 큰 관심을 받지 못했다. 이후 응원 구매 플랫폼을 통해 소비자에게 직접 선보이면서 입소문을 탔고, 판매가 본격화됐다.

모몬가가 인기를 얻은 이유는 단순한 보온 성능뿐만이 아니다. 이 제품이 주는 '감성적 가치'도 인기 요인으로 꼽힌다. 사카이 씨는 "모몬가를 입은 모습에서 '약간의 일탈감'이나 '장난기 같은 자유로움'을 느끼고 즐기는 분들도 많다"고 전했다.

<뉴시스>