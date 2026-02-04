‘179억 빚 파산’ 심형래, 이혼 후 집 최초 공개 “혼자 산 지 16년”

유튜브 채널 '영구TV' 화면 캡처

코미디언 겸 영화감독 심형래가 파산 이후 혼자 살아온 근황을 전했다.

심형래는 3일 자신의 유튜브 채널 '영구TV'에 업로드된 '개그계 레전드 심형래의 집을 최초 공개합니다!'라는 제목의 영상에서 16년 간 혼자 살아온 모습을 보여줬다.

그는 "내가 사는 모습을 일체 공개하지 않았다. 혼자 사는 걸 보여줘 봐야 뭐하냐. 창피하다"면서도 "그래도 우리 채널을 위해서 처음으로 오픈한다"고 했다.

최근 전립선 수술을 받았다는 심형래는 "사실 환자라서 움직이면 안 된다"고 했다. 하지만 제작진을 위해 손수 카레 만들기에 나섰다.

제작진이 그의 능숙한 손놀림에 "살림꾼"이라고 말했다. 이에 심형래는 "혼자 살다 보니 그렇게 됐다"며 씁쓸해했다.

한편 심형래는 1982년 KBS 제1기 개그맨으로 데뷔했다.

'영구야 영구야', '변방의 북소리', '내일은 챔피온' 등의 코너를 통해 선보인 바보 연기로 폭발적인 인기를 누렸다. 절정일 때 광고 100편을 넘게 촬영했다. 1993년 '영구아트무비' 영화사를 설립해 제작자 겸 영화감독으로 활동무대를 넓히기도 했다.

1992년 10세 연하의 여성과 결혼해 딸을 얻었으나, 이혼했다. 이후 사생활을 드러내지 않았다. 영화 제작 등으로 179억 원의 빚이 생겨 개인 파산을 신청하기도 했다.