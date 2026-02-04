김병현, 아내와 인터뷰 거부…아내 “내가 창피한가?”

SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 화면 캡처

메이저리그 출신 방송인 김병현이 아내와 동반 출연을 앞두고 인터뷰를 거부했다. 김병현 아내는 남편이 날 부끄러워 한다고 말했다.

3일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김병현과 그의 아내가 새로운 운명 커플로 합류하는 것을 예고했다.

이날 김병현은 "현재 외식 경영인으로 활약하고 있다. 연쇄 창업인"이라고 말했다.

그러면서 "장밋빛 전망을 꿈꾸고 있다. 그런데 인터뷰를 (아내와) 꼭 같이 해야 하냐. 혼자 하면 안 되냐"고 했다.

이 모습을 본 아내는 "나 빼고 하려고 했냐"며 제작진을 향해 "남편이 알다시피 날 공개하는 걸 별로 안 좋아하고 바깥 이야기를 나한테 안 한다. 많은 걸 차단한다"고 말했다.

김병현은 "15년 간 결혼 생활을 하면서 남편 지인도 몇 명 못 봤다. 결혼식도 안 한다고 했다"고 했다.

김병현 아내는 "내가 창피한가보다. 다른 사람들도 그렇게 사냐. 따지려고 왔다"고 말했다.

한편 김병현은 2010년 결혼했다. 딸과 아들 둘이 있다.