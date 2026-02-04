'K팝 첫 그래미' 케데헌 '골든', 빌보드 싱글차트 4위

신인상 후보 오른 캣츠아이, 싱글차트 2곡 진입

K팝 장르 최초로 그래미를 수상한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 미국 빌보드 싱글차트 4위를 기록했다.



3일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '골든'은 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 지난주에 이어 4위를 차지하며 32주 연속 이름을 올렸다.

그래미 수상한 '골든' 작사·작곡가들. 로이터연합뉴스

'골든'은 지난 1일 제68회 그래미 시상식에서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'를 수상했다. K팝 장르 노래가 그래미에서 상을 받은 것은 이번이 처음이다.



이번 주 싱글차트에는 '케이팝 데몬 헌터스'의 또 다른 OST인 '하우 잇츠 던'(How It's Done)도 59위로 진입했다.



하이브 글로벌 걸그룹 캣츠아이는 '가브리엘라'(Gabriela)가 29위, '인터넷 걸'(Internet Girl)이 80위를 각각 차지했다.



빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서는 '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범이 8위에 자리했다.



지난주 2위로 처음 진입했던 엔하이픈의 신보 '더 신 : 배니시'(THE SIN : VANISH)는 21위를 지켰다.



캣츠아이의 '뷰티풀 카오스'(BEAUTIFUL CHAOS)는 56위, 'SIS'(Soft Is Strong·소프트 이즈 스트롱)은 138위에 올랐다.



그룹 스트레이 키즈의 '두 잇'(DO IT)은 88위에 머물렀다.

<연합>