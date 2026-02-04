‘두쫀쿠’ 대박 나더니 이번엔 성심당?…충북 헌혈의집 ‘오픈런’하나

매일 선착순 300명에게 지급돼

대표메뉴 ‘보문산 메아리’ 증정

전국 헌혈의집에서 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 기념품으로 증정하며 ‘오픈런’이 이어졌던 가운데 충북 지역에서는 성심당의 대표 메뉴까지 등장했다.

사진=충북혈액원 제공

4일 대한적십자사 혈액관리본부에 따르면 충북혈액원은 오는 12~13일 이틀간 관할 헌혈의집을 방문해 전혈 또는 혈소판 헌혈에 참여한 헌혈자에게 대전 성심당의 인기 빵 ‘보문산 메아리’를 증정한다.

이번 프로모션은 성안길센터, 충북대센터, 청주터미널센터, 가로수길센터, 충주센터 등 충북혈액원 관할 전 지점에서 진행된다.

헌혈자에게는 기존 기념품 1개와 함께 보문산 메아리가 제공되며, 매일 선착순 300명에게 지급된다. 준비 수량이 소진될 경우 행사는 조기 종료될 수 있다.

보문산 메아리는 대전 명소인 보문산을 형상화한 촉촉한 패스트리로, ‘튀김소보로’와 함께 성심당을 대표하는 제품으로 꼽힌다. 겹겹이 말린 빵 위에 골드럼 시럽을 발라 깊은 풍미를 살린 것이 특징이다.

이번 프로모션은 최근 전국 헌혈의집에서 큰 반향을 일으킨 ‘두쫀쿠 효과’의 연장선으로 풀이된다. 겨울철 혈액 수급 위기가 이어지자 각 지역 혈액원은 디저트 시장에서 인기를 끈 두쫀쿠를 헌혈 기념품으로 내걸었고 그 결과 헌혈의집에는 평소보다 많은 시민들이 몰렸다.

혈액관리본부에 따르면 올해 1월 중순 적혈구 혈액 보유량은 3일분까지 떨어지며 심각한 혈액난을 겪었으나, 두쫀쿠 증정 등 각종 프로모션을 계기로 지난달 말에는 5일분을 넘어서며 ‘적정 단계’로 회복됐다. 충북혈액원 역시 지난달과 이달 초 두쫀쿠 프로모션을 진행한 바 있다.

권소영 대한적십자사 혈액관리본부 본부장은 최근 라디오 인터뷰에서 “두쫀쿠 이벤트가 진행된 헌혈의집의 경우 예약 헌혈자가 평소보다 2~3배 이상 늘었다”며 “그동안 헌혈 경험이 없던 10·20대와 오랜만에 헌혈에 참여하는 시민들이 다시 헌혈의집을 찾는 계기가 됐다”고 설명했다.

혈액관리본부는 향후에도 인기 디저트와 문화상품권, 식음료 교환권, 연예인 포토카드 등 다양한 방식의 이벤트를 통해 젊은 세대와의 접점을 넓힌다는 방침이다.

권 본부장은 “온라인·모바일 중심의 참여 환경을 확대하고 공감할 수 있는 메시지와 콘텐츠를 통해 헌혈을 일상적인 참여 문화로 만들어가겠다”고 밝혔다．