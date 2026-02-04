"음식은 거짓말 안 해"…임성근, 개업 무산설 일축 '생업 복귀'

"공사 중단·개업 포기 사실 아냐…3월 내 식당 개업"

과거 음주운전 전력 등으로 논란에 휩싸여 방송 활동을 중단한 셰프 임성근이 자신이 준비 중인 식당의 개업 무산설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다.

3일 임 셰프 측 관계자는 복수의 언론읕 통해 “임성근 셰프의 식당이 개업을 취소했다는 소문은 전혀 사실이 아니다”며 “예정대로 2월 말에서 3월 사이 문을 열 계획”이라고 전했다. 최근 온라인에서 확산한 매매 현수막과 관련해서도 “해당 현수막은 식당 인근의 다른 부지 또는 건물에 붙은 것으로, 임성근 셰프가 운영할 식당과는 무관하다”고 설명했다.

임성근 셰프. 넷플릭스

앞서 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 경기도 파주시 심학산 인근에 위치한 임 셰프의 개업 예정 식당 외관에 ‘매매’라고 적힌 현수막이 걸린 사진이 공유됐다. 이를 두고 일부 누리꾼 사이에서 “공사가 중단된 것 아니냐”, “식당 개업을 포기한 것 아니냐”는 추측이 확산됐다. 임 셰프 측은 이 같은 루머에 대해 “근거 없는 이야기로, 당사자가 당혹감과 곤란함을 느끼고 있다”고 전했다.

임 셰프는 올리브 예능 ‘한식대첩3’ 우승자로 이름을 알렸으며, 최근 넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에 출연해 재조명받았다. 그러나 지난달 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전 사실을 고백하는 과정에서 전과 횟수를 축소해 설명했다는 의혹에 이어, 음주운전 4회 등 총 6회의 전과가 있었던 사실이 알려졌다.

임성근 셰프가 개업 예정인 식당으로 추정되는 건물이 매매로 나왔다는 주장과 함께 온라인에서 확산한 사진. 온라인 커뮤니티

논란이 커지자 임 셰프는 사전에 제작된 홈쇼핑 방송 물량이 소진되는 시점까지만 출연한 뒤, 모든 방송 활동을 중단하겠다고 밝혔다. 다만 생업과 직결된 식당 운영은 예정대로 진행하겠다는 입장을 분명히 했다.

임 셰프는 인터뷰를 통해 “박포갈비와 짜글이를 주 메뉴로 선보일 예정”이라며 “내가 돈을 많이 벌어서 식당을 여는 것이 아니라, 지인의 투자로 해당 건물에서 월급을 받으며 운영하는 형태”라고 설명했다.

이어 “걱정을 안 한다면 거짓말이다. 어렵게 준비 중인데 많은 분들의 애정이 식어서 손님이 줄어들까 두렵다”면서도 “음식은 거짓말하지 않는다. 손님들이 오신다면 따뜻한 밥과 맛있는 요리를 정성껏 대접하겠다”고 말했다.

또한 “반찬이 없는 식당을 구상했다. 짜글이에 굳이 많은 반찬이 필요하다고 생각하지 않는다”며 “대신 가격을 낮추고, 찌개와 계란후라이는 무제한으로 제공한다. 음식물 쓰레기를 줄이고 식문화를 바꿔보고 싶다”고 덧붙였다.