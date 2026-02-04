레드벨벳 조이, 김현진 덕질…'유일무이 로맨스'

그룹 '레드벨벳' 조이(박수영)가 덕질을 한다.

'유일무이 로맨스'는 얼떨결에 톱스타 '탁무이'(김현진) 매니저가 된 취준생 '공유일'(박수영)의 덕질 로맨스다. 동명 네이버웹툰을 원작으로 한다.

레드벨벳 조이(왼쪽), 김현진. 뉴시스

유일은 취업도 사랑도 마음대로 되지 않지만, 해맑음을 잃지 않고 살아간다. 무이가 오래 전 자신이 쓴 소설의 1호 팬이라는 사실을 알고 핑크빛 기류가 스며든다. 무이는 아역 출신으로, 이름 자체가 곧 브랜드다. 스토킹으로 괴로운 나날을 보내던 중 슬럼프를 극복하게 해준 유일을 마주한다.

신현수는 스타 셰프 '강희수'다. 뛰어난 요리 실력과 빛나는 외모, 부드러운 매너까지 겸비한 인물이다. 자신의 레스토랑에서 일하는 유일에게 다정하지만, 미스터리함을 갖춘다. 강나언은 스타성을 가진 배우 '주다홍'으로 분한다. 자유분방한 성격으로 인해 팬과 안티 모두 많다. 어린 시절부터 무이를 한결같이 좋아한다.

코퍼스코리아가 제작한다. 영화 '위험한 상견례1·2'(2011·2015) 김진영 감독과 2023년 SBS 드라마 극본 공모에 당선된 전현미 작가가 만든다.

<뉴시스>