코스피, 5300선 재돌파 후 등락… 삼전·하닉 1%대 하락세

4일 코스피가 장 초반 5300선을 돌파했다. 지난달 30일 장중 5300선을 터치한 지 사흘 만의 재탈환이다.
이날 오전 10시 기준 코스피는 전일 대비 11.69포인트(0.22%) 내린 5276.39를 나타내고 있다.
외국인이 7912억원 순매도하고 있는 반면 개인은 6398억원, 기관은 815억원 순매수 중이다.
간밤 미국 뉴욕 증시가 기술주 매도세로 일제히 하락했고, 그 영향으로 코스피를 포함한 아시아 증시도 대부분 하락 출발했다. 아시아 증시에서 일본의 닛케이는 1.04%, 호주의 ASX는 0.45% 하락세를 나타내고 있다.
반면 코스피는 전장보다 27.37포인트(0.52%) 내린 5260.71에 출발했으나 장 초반 상승세로 돌아서면서 한때 5312.64까지 올랐다.
시가총액 상위권 종목에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 전장 대비 1.7% 약세를 보이고 있다. 삼성전자는 16만4600원, SK하이닉스 89만1000원에 거래 중이다.
현대차는 2.1%, 한화오션은 1.0% 상승 중이다. SK스퀘어 4.2%, 두산에너빌리티 5.1%, 신한지주 3.0%, LG에너지솔루션 2.3% 등이 올랐다. 특히 한국전력이 7.3% 강세를 보이고 있다.
코스닥지수도 상승세를 보이고 있다. 이 시각 코스닥은 전일 대비 0.4% 상승한 1149.37을 나타냈다.
외국인이 1160억원 순매도한 반면 개인은 492억원, 기관은 923억원 순매수 중이다.
오전 10시 기준 원·달러 환율은 전 거래일 종가(1445.4원) 대비 0.4원 오른 1451.4원에서 거래되고 있다. 원·엔 환율은 전장보다 1.77원 내린 929.94원이다.