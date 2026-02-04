군복 입고 헌혈 100번, 기부만 1000만원…한종혁 대위가 '명예장' 받은 이유

임관 후 8년째 정기 후원, 국가적 재난 때마다 추가 기부

한종혁 35사단 대위 "군인으로서 책임감 잊지 않을 것"

한겨울에도 조용한 나눔으로 온정을 전하는 현역 장교가 있다. 육군 제35보병사단 11해안감시기동대대 소속 한종혁 대위다.

4일 35사단에 따르면 한 대위는 대한적십자에 1000여만원을 정기 후원하고 헌혈도 100회를 달성하는 등 꾸준한 나눔을 실천하고 있다.

육군 제35보병사단 11해안감시기동대대 소속 한종혁 대위(왼쪽)가 지난달 27일 대한적십자사 전북도지사로부터 적십자 회원 유공장 명예장을 받은 뒤 김한규 사무처장과 기념 촬영 하고 있다. 35사단 제공

한 대위는 2018년 7월 학사장교 63기로 임관할 때부터 지금까지 매달 15만원씩 대한적십자사에 정기 후원을 이어오고 있다. 대형 산불과 여객기 사고 등 국가적 재난 상황이 발생했을 때도 추가 기부에 적극 참여하며 사회적 책임을 실천해 왔다.

헌혈 활동도 눈에 띈다. 한 대위는 2019년부터 현재까지 총 100회의 헌혈에 참여하며 생명 나눔 문화 확산에 기여하고 있다. 장기간 이어진 선행을 통해 안정적인 혈액 수급에도 힘을 보탰다는 평가를 받고 있다.

대한적십자사는 이 같은 공로로 지난해 말 한 대위에게 헌혈 유공 명예장을 수여했으며, 지난달 말에는 적십자 회원 유공장 명예장도 줬다. 35사단은 한 대위의 이런 행보가 군 본연의 임무 수행과 함께 지속적인 사회공헌 활동을 실천해 공동체를 위한 군인의 역할을 다시 한번 보여주는 사례로 평가한다.

그는 이를 특별한 일이 아닌 일상 속 실천으로 받아들이고 있다. 한종혁 대위는 “처음에는 작은 나눔이라고 생각했지만, 꾸준히 이어가다 보니 누군가에게 큰 도움이 될 수 있다는 사실을 깨달았다”며 “군인으로서 국민의 생명과 안전을 지키는 책임감을 잃지 않고 앞으로도 할 수 있는 범위에서 나눔을 이어가고 싶다”고 말했다.