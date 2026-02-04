'IST 신인' 튜넥스 3월3일 데뷔…'보플2' 박동규 합류

IST엔터테인먼트의 신인 보이그룹 '튜넥스'(TUNEXX)가 3월3일 정식 데뷔한다.

IST엔터테인먼트는 튜넥스가 다음 달 3일 첫 번째 미니 앨범 '셋 바이 어스 온리'(SET BY US ONLY)를 발매한다고 4일 밝혔다.

신인 보이그룹 튜넥스. IST엔터테인먼트 제공

튜넥스는 정식 데뷔 전까지 프롤로그. 무드 필름, 3종 콘셉트 포토 등 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.

IST는 "'셋 바이 어스 온리'는 튜넥스의 시작을 알리는 첫 번째 앨범"이라며 "자신들의 이름으로 선보이는 첫 앨범에서 어떤 음악과 무대로 메시지를 전달할지 이목이 집중된다"고 전했다.

튜넥스는 엠넷 오디션 프로그램 박동규, 김시환, 아틱, 김인후, 타이라, 문성준, 제온으로 구성된 신인 그룹이다. 엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 2 플래닛'에서 활약한 멤버들이 다수 포함됐다.

팀명은 시그니처 키워드인 '튠'(TUNE)과 두 가지 의미의 '엑스'(X)를 결합한 이름으로, 규정되지 않은 방식으로 경계를 뛰어넘어 확장하는 정체성을 갖고 있다.

튜넥스의 미니 1집 '셋 바이 어스 온리'는 오는 3월3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

<뉴시스>