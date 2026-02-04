“산을 수직으로 뚫었다”…DL이앤씨, 민원 줄이는 굴착 기술 확보

최첨단 RBM 공법으로 43층 높이 수직 터널 뚫어



DL이앤씨가 산을 깎지 않고 수직으로 굴착하는 최첨단 공법인 ‘RBM(Raise Boring Machine) 공법’ 시공 실적을 확보했다.

DL이앤씨는 4일 ‘부산항 신항 북측 컨테이너부두 2단계 항만배후단지 조성 사업’의 핵심 공정인 부산 욕망산을 관통하는 수직터널 굴착을 완료했다고 밝혔다. 지난해 7월 착공 이후 7개월 만이다.

부산항 신항 북측 컨테이너부두 2단계 항만배후단지 조성 공사 현장의 갠트리 크레인 아래에 굴착이 완료된 수직터널이 자리해 있다. DL이엔씨 제공

이 공사는 욕망산을 제거해 발생한 석재를 부산항 신항과 진해신항 매립에 활용하는 대형 프로젝트다. 2034년 준공이 목표다. 또 2006년 부산항 신항 개항 이후 단일 공사 기준 최대 규모로, 아파트 43층 높이에 해당하는 120m 수직터널을 굴착해야 하는 고난도 공사다.

DL이앤씨는 설계·조달·시공을 모두 맡는 EPC 턴키 방식으로 이 공사를 수행했다. 지하 100m 이상 대심도 수직터널 공사인 만큼 정밀한 시공 능력과 현장 관리 역량이 동시에 요구됐다는 게 DL이앤씨의 설명이다.

특히 DL이앤씨는 발주처인 부산항만공사에 RBM 공법을 제안했다. RBM은 지하에서 위로 암반을 굴착하는 방식으로, 굴착 과정에서 발생한 석재를 지하로 바로 배출할 수 있어 기존 공법 대비 공사 기간을 약 30% 단축했다. 추락 사고 위험도 크게 줄였다. DL이앤씨 관계자는 “최근 5년간 국내에서 유일하게 RBM 공법 시공 실적을 보유하고 있다”며 “RBM 관련 신기술 개발과 특허 출원을 이어가며, 영동양수발전소 등 대심도 인프라 사업에 적용 범위를 확대할 계획”이라고 말했다.