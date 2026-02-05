“물맛도 3스타”…농심 백산수, 국제식음료품평원 최고등급 수상

4년 연속 최고등급…“가볍고 부드러운 풍미” 호평

농심 백산수가 세계적인 권위를 가진 식품 품질 평가기관 ‘ITI(International Taste Institute, 국제식음료품평원)’에서 4년 연속 최고 등급을 수상하며 글로벌 수준의 물맛을 입증했다.

국제식음료품평원에서 4년 연속 최고등급을 수상한 농심 백산수. 농심 제공

농심은 백산수가 ITI 평가에서 ‘가볍고 부드러운 풍미로 상쾌한 만족을 주는 물’이라는 심사평과 함께 최고 등급인 3스타를 수상했다고 5일 밝혔다. 2023년 첫 3스타 인증 이후 4년 연속 수상이다.

2005년 벨기에 브뤼셀에서 설립된 국제식음료품평원은 유럽 20여개국 약 200명의 미각 전문가들이 블라인드 테스트로 제품을 평가한다. 첫인상, 비주얼, 향, 맛, 끝맛 5가지 항목을 엄격히 심사해, 평균 90점 이상을 획득한 제품에만 최고 등급인 3스타를 부여한다.

농심은 백산수가 4년 연속 최고 등급을 수상한 비결로 국내 유일의 ‘자연정수기간 40년’을 자랑하는 천혜의 수원지와 첨단 품질관리를 꼽았다. 백산수는 백두산 천지부터 내두천 수원지까지 45km 이상의 지하 암반층을 약 40년간 흐르며 자연정화된 물이다. 이 과정에서 천연 미네랄을 풍부하게 함유해 특유의 부드러운 목넘김과 깔끔한 맛을 자랑한다. 농심은 백산수 취수에서 포장, 물류에 이르는 생산 전 과정을 무인 스마트 팩토리로 직접 운영하며 오염 가능성을 원천 차단해 차별화된 청정함을 담아내고 있다.

농심 관계자는 “세계적인 권위를 가진 전문가들에게 4년 연속 최고 등급을 받은 것은 백산수의 우수성을 글로벌 무대에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 소비자들이 믿고 마실 수 있는 백산수를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 백산수는 지난해 벨기에 ‘몽드 셀렉션(Monde Selection)’의 생수 부문 평가에서도 최고 등급인 ‘대상(Grand Gold)’을 3년 연속 수상했다. 몽드 셀렉션은 1961년 벨기에에서 창립, 소비재 품질을 평가해 시상하는 세계적 평가기관이다. 식품, 음료 등 다양한 카테고리를 대상으로 셰프, 소믈리에, 교수, 과학자 등으로 구성된 전문가 심사위원단 80여명이 엄격한 기준으로 품질을 검증한다.