나우케어, 설 특별 ‘3+3 다다익설 감사 이벤트’ 실시

2월 2일부터 12일까지 전 제품 3+3 혜택 제공

프리미엄 건강기능식품 브랜드 나우케어가 다가오는 설을 맞이해 ‘3+3 다다익설 감사 EVENT’를 지난 2일부터 진행하고 있다고 4일 밝혔다.

‘많으면 많을수록 복이 온다’는 의미를 담아 기획된 이번 특별 이벤트는 2월 2일부터 12일까지 총 11일간 진행된다. 이에 나우케어의 전 제품 라인업에 대해 3+3 혜택을 제공하며 6개 옵션을 선택해 결제할 경우, 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 업체측은 명절 선물 수요를 고려해 구성했다고 덧붙였다.

이번 이벤트는 콜레스테롤 개선에 도움을 주는 ‘콜레스타’, 관절 건강을 위한 ‘관절스타’, 혈행 및 건조한 눈 개선에 도움을 주는 ‘오메가스타’, 혈압 관리를 위한 ‘혈압스타’ 등 나우케어의 전 라인업이 포함됐다.

나우케어 관계자는 “유행을 쫓는 제품보다 실제 고객이 효과를 체감할 수 있는 고함량 배합을 고집해왔으며, 이러한 제품력에 대한 자신감을 바탕으로 이번 3+3 구매 건에 대해서도 ‘효과 불만족 시 100% 환불 보장’ 정책을 동일하게 적용한다”고 말했다.

이어 “나우케어를 꾸준히 사랑해 준 고객들에게 보답하고자 역대급 혜택인 ‘3+3 다다익설 감사 EVENT’를 준비했다”며, “사랑하는 가족과 지인들에게 건강이라는 값진 선물을 넉넉히 나눌 수 있는 풍성한 설 명절이 되길 바란다”고 밝혔다.

한편, 이번 ‘3+3 다다익설 감사 EVENT’는 나우케어 네이버 공식 브랜드스토어와 자사몰을 통해 진행되며, 자세한 내용은 공식 판매처를 통해 확인할 수 있다.