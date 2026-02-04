무신사 스탠다드 "국내외 매장 20여개 더 연다…60호점 목표"

국내 전국 단위로 50호 돌파와 중국 10곳 신규 오픈 계획

온·오프라인 시너지 바탕으로 올해 ‘1조 달성’ 정조준

무신사가 전개하는 모던 베이식 캐주얼 브랜드 ‘무신사 스탠다드’가 오프라인 유통망 확장을 통하여 브랜드 영향력을 전방위적으로 강화한다.

지난해 12월 오픈한 ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’ 매장 입장을 기다리는 현지 고객들의 오픈런 대기 행렬. 무신사 제공

4일 무신사에 따르면 무신사 스탠다드는 올해 국내 주요 거점 지역 및 중국 핵심 상권 등에 20개 이상의 신규 매장을 추가해 연내 60호점 달성을 목표로 세웠다. 지난 2025년 12월말 기준으로 국내 33개와 중국 1개를 합쳐 34곳이었던 오프라인 거점을 올해 1년만에 70% 이상 늘리겠다는 계획이다.

국내 시장에서는 지난 1월 오픈한 ‘원그로브점’과 ‘스타필드 빌리지 운정점’ 등 수도권을 비롯해 지역 핵심 상권으로의 진출을 본격화한다. 오는 4월 광주광역시에 첫 매장을 선보이는 데 이어 하반기에는 제주를 비롯해 그동안 접점이 없던 지역에 순차적으로 진입하여 전국 단위의 오프라인 네트워크를 갖춘다는 방침이다.

무신사 스탠다드는 올 연말까지 국내 오프라인 매장 수를 50호점까지 늘릴 것으로 예상된다. 지난해 연간으로 2800만명에 달했던 오프라인 방문객 수는 외국인 관광객 유입 확대를 감안하여 최대 4000만명에 달할 것으로 관측된다.

글로벌 시장 공략도 한층 가속화될 전망이다. 지난해 12월 해외 첫 매장이자 중국 1호점 ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’ 오픈을 시작으로 현지 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있는 무신사 스탠다드는 중국 현지 주요 상권에서 점포 확장에 나선다.

올해 상반기 중으로 상하이, 항저우 등에 신규 오픈을 포함하여 연내에 현지 매장 수를 두 자릿수로 늘릴 예정이다.

무신사 스탠다드는 온·오프라인의 유기적인 결합을 통해 올해 국내외 합산 판매액 1조 원 달성을 목표로 하고 있다. 이는 단순한 외형 성장을 넘어, 글로벌 패션 브랜드와 어깨를 나란히 하는 K-패션의 대표 주자로서 입지를 공고히 하겠다는 의지다.

무신사 관계자는 “무신사 스탠다드는 차별화된 고객 경험을 제공하며 젊은 층 유입을 이끄는 앵커 테넌트로서 국내외 오프라인 시장에서 압도적인 존재감을 증명하고 있다”라며 “국내외 고객 접점을 전폭적으로 확대해 대한민국을 대표하는 글로벌 패션 브랜드로 도약할 것”이라고 밝혔다.