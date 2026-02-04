30초에 145억원…하이브 걸그룹 캣츠아이, 美 슈퍼볼 광고 출격

하이브-게펜레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 북미 최대 스포츠·대중문화 이벤트인 슈퍼볼(Super Bowl) 광고에 등장하며 글로벌 존재감을 다시 한 번 입증했다.

4일 하이브-게펜레코드에 따르면 캣츠아이는 오는 9일(현지시간) 미국 프로풋볼(NFL) 챔피언 결정전 중계 도중 송출되는 글로벌 보험 브랜드 스테이트 팜(State Farm)의 캠페인 광고 모델로 발탁됐다. 캣츠아이는 글로벌 오디션 프로젝트 ‘더 데뷔: 드림 아카데미’를 통해 결성된 그룹이다.

해당 광고에는 캣츠아이 여섯 멤버(다니엘라, 라라, 마농, 메간, 소피아, 윤채)를 비롯해 배우 헤일리 스타인펠드, 코미디언 키건 마이클 키 등이 함께 출연한다. 본 조비의 대표곡 ‘Livin’ on a Prayer’에 맞춰 퍼포먼스를 펼치는 캣츠아이의 모습은 광고 본편 공개에 앞서 스테이트 팜 공식 유튜브 채널을 통해 일부 선공개됐다.

걸그룹 캣츠아이. 하이브-게펜레코드

슈퍼볼은 미국 내 TV와 스트리밍 플랫폼을 합쳐 지난해 약 1억2770만명이 시청한 초대형 이벤트로, 광고·엔터테인먼트 산업에서 상징적인 무대로 꼽힌다. 이 때문에 업계에서는 슈퍼볼 광고를 단순한 홍보 수단이 아닌 브랜드의 정체성과 메시지를 선언하는 문화적 신호로 해석한다.

영국 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 올해 슈퍼볼 30초 광고 최상위 단가는 사상 처음 1000만달러(약 145억원)를 돌파했으며, 역대 가장 빠른 속도로 완판됐다.

아울러 캣츠아이는 슈퍼볼 광고 온에어에 앞서 5일 방송되는 NBC 간판 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 첫 출연한다.

한편 캣츠아이는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’(2월 7일 자)에서 ‘Gabriela’가 29위에 오르며 28주 연속 차트인에 성공했고, ‘Internet Girl’은 전주 대비 다섯 계단 상승한 80위에 크됐다. 두 곡은 4주 연속 동시 진입 기록을 세웠다. 두 번째 EP ‘Beautiful Chaos’는 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 56위에 올라 31주 연속 차트에 이름을 올렸다.