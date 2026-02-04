코르티스, NBA '올스타 셀러브리티 게임' 하프타임쇼 출격

그룹 코르티스가 K팝 가수 최초로 미국프로농구협회(NBA) 올스타 주간 대표 이벤트를 장식한다.

4일 NBA와 미국 스포츠 중계 채널 ESPN에 따르면, 코르티스는 오는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 기아 포럼에서 열리는 '2026 러플스® NBA 올스타 셀러브리티 게임'(이하 '올스타 셀러브리티 게임')에서 하프타임 쇼를 펼친다.

그룹 코르티스. NBA 제공

NBA와 ESPN은 "코르티스는 '올스타 셀러브리티 게임' 역사상 최초로 하프타임 쇼를 꾸미는 K팝 아티스트"라며 "이들은 앞서 '프렌즈 오브 더 NBA'에 발탁돼 NBA를 홍보하는 얼굴로도 활약하고 있다"고 소개했다.

'올스타 셀러브리티 게임'은 NBA 출신 선수들과 할리우드 배우, 래퍼, 스포츠 스타 등이 팀을 이뤄 경기를 펼치는 행사다.

NBA 올스타 주간을 대표하는 이벤트 중 하나로 ESPN을 통해 미국 전역에 생중계된다. 코르티스는 전 세계 농구 팬들이 지켜보는 이곳에서 특별한 공연을 펼칠 예정이다.

코르티스는 최근 미국에서 스포츠와 엔터테인먼트 업계를 넘나들며 존재감을 드러내고 있다. 이들은 앞서 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈' 헤드라이너(간판출연자) 발탁 소식을 알린 바 있다. K팝 가수 중 최초다.

또한 K팝 아티스트 최초로 에너지 드링크 브랜드 레드불과 파트너십을 체결했고, 데뷔 앨범 수록곡 '고!'(GO!)는 미국 인기 게임 'NBA 2K26' 시즌 4의 OST에 선정됐다.

<뉴시스>