농협, 청년과 함께 농업의 내일을 설계하다

4일 서울시 중구 농협중앙회 본관에서 진행된 청년 농업인과의 소통 간담회 후 강호동 농협중앙회장(사진 앞줄 왼쪽에서 다섯 번째)과 청년 농업인들이 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 4일 서울시 중구 본관에서 청년농업인象수상자협의회(청농회), 청년여성농업인협동조합(청여농) 소속 청년 농업인 22명과 함께하는 소통 간담회를 개최했다.

이번 간담회는‘농업의 내일, 청년에게 묻다’를 주제로, 농업·농촌의 지속 가능한 미래를 이끌어갈 청년 농업인의 현장 목소리를 직접 청취하고, 농협과의 협력사업 및 정책 연계 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 ▲청년 농업인의 안정적인 영농 정착 지원 ▲경영·조직 역량 강화를 위한 교육 및 지원 확대 ▲청년 농업인 단체와 농협 간 협력사업 고도화 방안 등 주요 현안에 대해 자유롭게 의견을 나누며 다양한 건의사항을 제시했다.

간담회 이후에는 오찬을 함께하며 격의 없는 대화를 이어갔으며, 형식에 얽매이지 않은 소통을 통해 상호 이해를 높이고 지속적인 협력 의지를 다지는 의미 있는 시간을 가졌다.

강호동 회장은 “청년 농업인의 목소리를 경청하는 것이 농업의 미래를 준비하는 가장 중요한 출발점”이라며 “농협은 이번 간담회를 계기로 청년 농업인과의 상시적인 소통 체계를 강화하고, 오늘 제시된 의견을 바탕으로 현장에서 체감할 수 있는 협력사업을 단계적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.

농협중앙회는 앞으로도 지속적인 소통으로 청년 농업인이 농업·농촌의 핵심 주체이자 미래 성장동력으로 자리매김할 수 있도록 지원하는 한편, 정부 국정과제에 발맞춰 청년 농업인의 안정적인 정착을 통해 지역경제 활성화를 추진해 나갈 계획이다.

청년 농업인들 또한 이번 간담회를 계기로 지역 간 네트워크를 더욱 공고히 하고, 농업 현장의 목소리를 지속적으로 전달해 나가기로 뜻을 모았다. 아울러 유통·마케팅·브랜드 분야에서도 농협과의 협력을 확대해 지역사회와 상생하는 청년 농업인 조직으로 성장해 나가겠다는 의지를 밝혔다.

이와 함께 신규 청년 농업인의 유입과 안정적인 정착을 지원하는 가교 역할을 수행함으로써 농업·농촌의 지속 가능한 발전에 기여해 나가겠다고 강조했다.