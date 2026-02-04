미, 핵심광물 공급망 구축 총력전…'그린란드 야욕'은 걸림돌

핵심광물 '탈중국' 노리나 원광 확보부터 쉽지 난관

도널드 트럼프 미국 행정부가 탈중국 핵심 광물 공급망 구축을 위해 우방국과 협력을 시도하고 있으나 냉담한 반응을 얻고 있다고 미국 온라인 매체 폴리티코가 3일(현지시간) 보도했다.



그린란드 영유권 주장과 관세를 이용한 엄포 등을 앞세운 미국의 강경한 외교 노선이 우방국들의 반발을 사면서 중국에서 벗어난 핵심 광물 공급망을 구축하고자 하는 미국의 구상이 차질을 빚고 있다는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

보도에 따르면 미국 국무부는 4일 예정된 '핵심 광물 장관급 회의'에 참여할 방대한 국가 명단을 작성했지만, 50여개의 참가국 중 상당수가 중국의 공급망 독점을 우회하려는 미국의 계획에 동참하길 주저하고 있는 것으로 알려졌다.



폴리티코는 복수의 외교관 발언을 활용해 이같이 전했다. 유럽의 한 외교관은 "그린란드 소동이 회의의 '방 안의 코끼리'가 될 것"이라며 미국의 광물 공급망 확보에 대한 유럽 측의 관심이 낮다고 전했다. 방 안의 코끼리란 누구나 알지만 외면하는 문제를 말한다.



또 다른 유럽 국가 외교관은 "백악관이 그린란드와 다보스 건으로 정말 일을 망쳤다"며 "그들은 그것이 얼마나 큰 영향을 미칠지 과소평가했을 수 있다"고 했다. 이번 회의에 그린란드를 소유한 덴마크는 불참한다.



미국은 탄약 생산용 안티몬, 항공기 엔진용 사마륨, 광섬유용 게르마늄 등 60종의 핵심 광물 공급망 구축을 추진하고 있다. 그렇지만 우방들의 미온적인 반응 탓에 공급망 확보에 어려움을 겪을 공산이 큰 상황이다.



아울러 중국과 무역 협상을 맺은 캐나다에 100% 관세를, 미국과의 무역 협정 입법 승인을 지연시키고 있다는 이유로 한국에 25% 관세를 부과하겠다는 트럼프 대통령의 위협 또한 미국의 공급망 다변화 전략에 걸림돌로 작용하고 있다고 폴리티코는 전했다.

사진=로이터연합뉴스

국무부는 성명을 통해 "미국과 참석 국가들은 신뢰할 수 있는 공급망이 서로의 경제 및 국가 안보에 필수적이며 이 중요한 분야의 문제를 해결하기 위해 반드시 함께 협력해야 한다는 점을 인식하고 있다"고 밝혔다.



핵심 광물을 확보하겠다는 미국의 의지는 이처럼 확고하지만, 뜻대로 되긴 어려운 형국이다. 우방들의 협조를 얻는 것은 고사하고 직접 투자한 광산에서조차 광물을 확보하는 데 난항이 예상되기 때문이다.



미국 CNN은 3일 미국이 파키스탄 지하에 있는 광물 확보를 위해 10억달러 이상의 자금을 투자했지만, 소득은 미미하다고 보도했다.



보도에 따르면 파키스탄에는 구리, 리튬, 코발트, 금, 안티몬 등 약 8조 달러 규모의 핵심 광물이 매장돼 있는 것으로 알려졌다. 그러나 광물 대부분은 지하드 반군이 밀집한 국경지대에 묻혀 있다.

그린란드의 한 학교에 전시된 크라이올라이트 및 사이더라이트 광물 조각. AFP연합뉴스

특히 2021년 미군의 혼란스러운 아프가니스탄 철수 당시 남겨진 엄청난 양의 무기들이 반군들의 손에 들어가면서 미국이 광물을 확보하는 어려움을 겪고 있다고 CNN은 전했다.



한편, 인공지능, 전기차 등에서 세계 최고의 기술을 가진 미국이지만 이 같은 기술을 구현하는 데 결정적 역할을 하는 핵심 광물 공급망은 중국이 앞선 상황이다.



중국은 채굴(업스트림)보다 훨씬 중요한 정·제련과 가공 단계(미드스트림)에서 압도적인 지배력을 확보하며, 사실상 글로벌 핵심 광물 공급망의 '마스터키'를 쥐고 있다.

<연합>