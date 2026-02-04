재선 도전 밝힌 오영훈 제주지사 “현역 단체장 평가 하위 20% 통보 없었다”

“경선 일정 고려해 출마 선언 시기 판단”

“여론조사 결과 기대만큼 나오지 않아”

예비후보 등록하면 직무 정지

오영훈 제주지사가 4일 “당(더불어민주당) 공천심사와 경선 일정이 언제쯤 되느냐에 따라서 출마선언 시기가 고려될 것”이라며 사실상 재선 도전 입장을 밝혔다.

오 지사는 이날 도청에서 연 기자 간담회에서 지방선거 출마 선언이나 후보 등록 등 향후 거취에 대한 질문에 “예비후보나 후보 등록은 도지사 직무 정지가 되는 부분이 있어서, 잘 고려해서 판단해보겠다”고 말했다.

4일 기자간담회하는 오영훈 제주지사. 제주도 제공

그러면서 “중요한 건 지난 3년 7개월에 대한 도민 평가”라며 “후보 등록 전까지는 최선을 다해서 성과를 내는 데 집중할 것”이라고 강조했다.

최근 발표된 여론조사에서 뚜렷이 앞서지 못한 데 대해서는 “제 기대만큼 나오지는 않았다. 그만큼 민선 8기 도정 운영 성과가 충분하게 공유되지 못했다”고 말했다.

그러면서 “다만 지난해 여론조사에 비해 개선되는 흐름은 확인했다”며 “여론조사보다 더 중요한 것은 민심이다. 민심이 반응할 수 있도록 도정에 전념하겠다”고 밝혔다.

민주당이 지방선거를 앞두고 실시한 현역 광역단체장 평가와 관련해서는 “1월 말까지 하위 20% 당사자에게 통보한 것으로 알고 있는데, 제게는 통보가 없었다”고 했다. 하위 20%에 포함되면 공천 심사와 경선에서 각각 20% 감점이 적용돼 재선 도전이 어려워진다.

오 지사는 “민주당 참좋은지방정부위원회가 주최한 정책 오디션에서 제주 응급의료체계 혁신 정책이 최우수상 정책으로 선정돼 당 대표 1급 포상을 받은 점 등 여러 상황을 고려할 때 좋은 평가를 기대하고 있다”고 말했다.

제주지사 선거 후보군으로 거론되는 당내 경쟁자들을 향해서는 “민주주의를 위해 함께 걷고 민주당과 제주 발전을 위해 함께 고민했던 관계가 훼손되지는 않아야 한다”고 밝혔다.

오 지사는 “선거 과정 자체가 도민 삶의 질을 어떻게 더 윤택하게 할 것인지 경쟁적으로 의견이 제시되고 토론이 진행되며 한단계 더 발전시키는 좋은 기회가 될 것”이라며 “정책적 경쟁이 이뤄지길 희망한다”고 강조했다.