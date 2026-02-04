유세윤, 코인노래방 단독콘서트…좌석은 단 6석

개그맨 유세윤이 코인노래방에서 단독 콘서트를 개최한다.

유세윤은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "회사에서 공연장은 걱정말라고 하셔가지고 나도 걱정 안 했는데"라는 글과 함께 콘서트 포스터를 공개했다.

개그맨 유세윤. 유세윤 인스타그램 캡처

포스터에는 유세윤이 오는 27일 오후 7시 한 서울의 한 코인노래방에서 단독 콘서트를 개최한다는 안내가 담겼다.

4일 공개된 안내사항에는 티케팅이 오는 6일 오후 12시부터 진행되며 선착순으로 마감된다고 알리고 있다. 좌석은 총 6석이 마련됐다.

안내사항에는 관객의 허락 하에 아티스트가 관객 좌석 사이에 착석할 수 있다고 적혀 있어 눈길을 끈다. 또한 관객 전원에게 생수와 과자를 제공하고, 5000원 추가 결제 시 관객 본인 가창 가능하다는 등의 내용이 담겨 있다. 또한 실제 콘서트처럼 시야제한석까지 마련했다.

설명을 돕기 위해 유세윤은 직접 코인노래방 사장을 앉혀두고 공연 리허설을 하는 영상과 사진도 올렸다.

유세윤은 이와 함께 "최악의 상황 예상 1.매진 실패 2.남자 6명 3.극내향인 6명 4.초외형인 6명 5.노래방 휴점"이라는 글을 남겼다.

<뉴시스>