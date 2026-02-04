김선호 측 "1인 법인 이해 부족…개인소득세 추가 납부"

세금 회피 위한 법인 운영 의혹에 사과…"이전 소속사 시절 법인으로 정산"

"법인카드·가족 급여·법인 차량 반납…폐업 절차 중"

배우 김선호가 세금 회피 목적으로 1인 법인을 운영했다는 의혹이 일자 과거 해당 법인으로 정산금을 받은 사실을 인정하고 개인소득세를 추가 납부했다고 밝혔다.



김선호 소속사 판타지오는 4일 입장문을 통해 "김선호는 2024년 1월 법인을 설립한 이후, 지난해 2월 판타지오와 새로운 계약이 시작되기 전까지 (이전 소속사로부터) 해당 법인으로 정산금을 지급받았다"고 말했다.

배우 김선호.

이어 "김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납했다"며 "해당 법인을 통해 (이전 소속사로부터) 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료했고, 법인 폐업 절차를 진행 중"이라고 설명했다.



최근 김선호는 본인 자택을 주소지로 만든 가족 법인을 통한 탈세 의혹이 불거지자 연극 관련 활동을 위해 설립한 것이라고 해명했다. 그러나 김선호가 이전 소속사 시절 일시적으로 해당 법인을 통해 정산금을 받았다는 사실이 알려지자 추가 입장문을 냈다.



판타지오는 "김선호는 해당 법인의 운영 자체가 오해의 소지가 될 수 있다는 점을 인지한 뒤 법인 운영을 멈췄다"며 "최근 1년 이상 법인 활동은 실질적으로 전혀 이뤄지지 않았다"고 말했다.



그러면서 판타지오는 김선호와 개인 명의로 계약을 맺었다는 점을 분명히 했다.



판타지오는 "2025년 2월 전속 계약 체결일로부터 현재까지 배우 개인에게 정산금을 직접 지급하고 있다"며 "판타지오와 김선호 간 계약 과정 및 활동과 관련해선 해당 법인과 어떤 관계도 없음을 분명히 말씀드린다"고 강조했다.



아울러 "김선호는 법인 운영에 대해 충분한 이해가 없는 상태로 해당 법인을 설립하고 1년여간 유지한 것에 대해 깊이 반성하고 있다"며 "고개 숙여 죄송하다는 말씀을 드린다"고 사과했다.

