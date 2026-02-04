환율, 외국인 주식 매도에 상승…4.8원 오른 1,450.2원

원/달러 환율은 4일 외국인 투자자들의 국내 주식 순매도에 상승했다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전날보다 4.8원 오른 1,450.2원으로 집계됐다.



환율은 4.5원 오른 1,449.9원으로 출발한 뒤 종일 1,450원 안팎에서 등락했다.



간밤 미국 뉴욕 증시에서 인공지능(AI) 기술이 기존 소프트웨어 산업을 대체할 수 있다는 우려가 커지면서 관련 업종은 물론 반도체 종목까지 약세를 보였다.



미국이 아라비아해에서 자국 항공모함에 접근한 이란 드론을 격추했다는 소식이 전해지며 지정학적 긴장도 고조됐다.



유가증권시장에서 외국인은 9천365억원 순매도를 기록했다.



다만, 기관이 1조7천829억원어치 주식을 순매수한 덕분에 코스피는 1.57% 오른 5,371.10으로 마감했다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날보다 0.06% 내린 97.311 수준이다.



오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 927.98원으로, 전날 같은 시각 기준가인 929.88원보다 1.9원 하락했다. 엔/달러 환율은 0.534엔 오른 156.270엔이다.

<연합>