대구 전통시장서 ‘슬기로운 설 장 보기’

市, 온누리상품권 현장 환급 행사

10~14일 당일 구매액 30% 혜택

대구시가 설 명절을 앞두고 전통시장을 찾는 시민들을 위해 다양한 소비자 혜택을 제공한다.



4일 시에 따르면 10일부터 14일까지 전통시장에서 당일 구매 금액의 30%를 지류(종이)형 온누리상품권으로 환급하는 ‘온누리상품권 현장 환급행사’를 진행한다.



환급 혜택을 받으려면 결제 수단과 상관없이 ‘온누리상품권 환급행사 참여 점포’ 식별표가 부착된 점포에서 국산 농?축?수산물을 구매해야 한다.



구매 후 당일 영수증과 신분증을 지참해 시장 내에 마련한 온누리상품권 환급 부스를 방문하면 당일 구매 금액의 30%를 1인당 최대 2만원 한도 내 지류형 온누리상품권으로 즉시 환급해 준다.



농?축산물과 수산물을 각각 구매할 경우 최대 4만원까지 혜택받을 수 있다.



대구로페이는 할인율을 기존 7%에서 10%로 상향해 발행 중이다.



1인당 월 최대 30만원까지 구매(보유 한도 월 50만원)할 수 있다. 모바일 애플리케이션(앱) ‘아이엠(iM)샵’ 또는 iM뱅크 영업점에서 충전할 수 있으며 카드단말기?정보무늬(QR코드)?삼성페이?네이버페이 등 다양한 결제 방식을 지원한다.



‘대구로앱’으로 27일 오전 10시까지 결제하면 5% 추가 할인을 제공해 충전 할인과 합산 시 최대 15% 할인 혜택을 받을 수 있다. 디지털 온누리상품권도 10% 할인 판매한다.



디지털 온누리상품권은 월 구매 한도 100만원, 보유 한도 200만원으로 ‘온누리상품권앱’에서 충전할 수 있다. 지류형 온누리상품권은 할인율 5%, 구매 한도 50만원이며 16개 시중은행에서 구매할 수 있다.



전통시장에 가지 않아도 대구로앱을 통해 농특산물을 주문한 뒤 집으로 배송받을 수도 있다.