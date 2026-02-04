정부, 농업 AI전환 플랫폼 구축한다

초보 농부도 최적 영농지원받아

첨단 차세대 스마트 축사도 개발

민관 2900억원 투자 SPC 설립

정부가 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술을 접목한 ‘국가 농업 인공지능전환(AX) 플랫폼’을 구축해 농업을 AI 선도 산업으로 전환한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 4일 경제관계장관회의 겸 성장전략TF를 주재하고 이런 내용을 발표했다. 구 부총리는 “AI 신대륙은 소수의 탐험가를 위한 공간이 아니라 우리 모두 앞으로 살아가야 할 터전이 될 것”이라며 “우리 경제·사회에 AI와 기술혁신이 뿌리내릴 수 있도록 시스템을 새롭게 바꿔 나가겠다”고 말했다.



정부는 국가 농업AX플랫폼을 통해 재배·축산 분야에 특화된 AI 모델을 구축하고, 병해충 조기 진단과 생육·사양 관리, 원격 정밀 제어 등 맞춤형 영농 서비스를 제공할 계획이다. 아울러 지능형·정밀 원격제어가 가능한 고효율·저비용 스마트 온실·축사 구축도 추진한다. AX플랫폼이 도입되면 경험이 부족한 청년이나 초보 농업인은 최적의 영농기술을 실시간으로 지원받을 수 있어 초기부터 적정 생산성 수준을 확보할 수 있다. 고강도·반복 작업은 AI와 로봇이 보조해 고령층은 노동 부담을 덜게 된다.



사육과정 전반을 원격으로 정밀하게 관리할 수 있는 차세대 스마트축사도 개발한다. 개체별 데이터 분석을 통해 입식·출하는 물론 사료공급과 분뇨 처리 등이 가능하게 구현할 계획이다.



국가 농업AX플랫폼은 민·관 합작 특수목적법인(SPC) 형태로 추진된다. 총사업비는 2900억원 이상으로, 이 가운데 정부 출자금은 최대 1400억원 규모다. 지분은 공공이 49% 이하, 민간은 51% 이상으로, 공공은 정책목표 달성을 위한 의사결정에만 참여하고 개입은 최소화하기로 했다. 정부는 오는 4월 SPC 우선협상대상자를 선정하고 연내 설립을 완료할 계획이다.