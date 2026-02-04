2025년 전세 9% 줄고 월세 6% 증가

주택 전월세 거래 절반이 서울·경기

오피스텔 월세 비중 73.2%로 최다

규제 강화 속 ‘전세의 월세화’ 심화

지난해 전세 거래가 전년 대비 9% 가까이 줄고, 월세 거래는 6% 늘어난 것으로 나타났다. 규제 강화 속 ‘전세의 월세화’ 현상이 심화하고 있다는 분석이다.



4일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 데이터를 분석한 결과 지난해 아파트, 연립·다세대주택, 오피스텔을 포함한 주택 전월세 거래량은 총 167만1503건으로, 2024년(169만2270건)보다 1.2% 감소했다.

지난 1월 29일 서울시내 부동산에 매물정보가 붙어있다. 뉴시스

같은 기간 전세 거래는 84만5393건에서 77만2605건으로 8.6% 줄었다. 반면 월세 거래는 84만6877건에서 89만8898건으로 6.1% 늘었다.



전국 전월세 거래의 절반 이상은 서울·경기 지역에서 이뤄졌다. 지난해 서울·경기 지역의 전월세 거래량은 102만4376건으로, 전체의 61.3%에 달했다.



서울·경기의 전세 거래는 2024년 51만5354건에서 지난해 47만8731건으로 7.1% 감소했다. 반면 월세 거래는 51만4562건에서 54만5645건으로 6.0% 증가했다.



모든 주택 유형에서 월세는 늘고 전세는 줄었다. 서울·경기 지역에서 월세 거래 비중이 가장 높은 유형은 오피스텔(73.2%)이었으며 이어 연립·다세대(60.8%), 아파트(45.4%) 순이었다. 이는 2024년 대비 각각 5.6%포인트, 6.4%포인트, 1.6%포인트 상승한 수치다.



다방 관계자는 “지난해 서울·경기를 중심으로 전국의 모든 주택 유형에서 전세 거래는 축소되고 월세 거래가 확대되는 현상이 뚜렷하게 나타났다”며 “전세 대출 관리 강화 유지, 토지거래허가구역 확대 등의 정책이 맞물려 임대차 시장의 월세 비중 확대에 영향을 준 것으로 보인다”고 분석했다.