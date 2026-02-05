[부동산 단신] DL이앤씨, 첨단 굴착 ‘RBM 공법’ 실적 외

DL이앤씨, 첨단 굴착 ‘RBM 공법’ 실적

DL이앤씨가 산을 깎지 않고 수직으로 굴착하는 최첨단 공법인 ‘RBM(Raise Boring Machine) 공법’ 시공 실적을 확보했다.



DL이앤씨는 4일 ‘부산항 신항 북측 컨테이너부두 2단계 항만배후단지 조성 사업’의 핵심 공정인 부산 욕망산을 관통하는 수직터널 굴착을 완료했다고 밝혔다. 지난해 7월 굴착에 착수한 지 7개월 만이다.



이 공사는 욕망산 제거 과정에서 발생한 석재를 부산항 신항과 진해신항 매립에 활용하는 대형 프로젝트다. 2034년 준공이 목표로, 2006년 부산항 신항 개항 이후 단일 공사 기준 최대 규모다. 아파트 43층 높이에 해당하는 120m 수직터널을 굴착해야 하는 고난도 공사이기도 하다.



RBM은 수십개 칼날이 장착된 헤드를 회전시켜 암반을 뚫는 대형 장비로, RBM에 가해지는 압력을 일정하게 유지하며 수직 상태를 유지하는 것이 핵심이다. 최근 양수발전소, 수도권광역급행철도(GTX) 등 대심도 인프라 건설이 잇따르면서 RBM 공법의 활용도가 높아지고 있다고 DL이앤씨는 설명했다.

LH, 층간소음 자재 사전인정 온라인화



한국토지주택공사(LH)는 층간소음 자재 사전인정 업무를 온라인으로 한 번에 처리할 수 있도록 정부 지원 통합행정 포털(G4B)에 온라인 시스템을 구축했다고 4일 밝혔다.



LH는 층간소음 저감을 위해 개발된 자재를 시험하고 1∼4등급까지 등급을 부여하는 자재 사전인정 업무를 수행한다.



그동안 사전인정 업무는 오프라인·종이 서류 제출 방식으로 진행됐지만 이번 시스템 구축으로 신청 접수, 인정 진행, 성적서·인증서 발급 등 모든 절차를 온라인으로 간편하게 진행할 수 있게 됐다. 인정서 위변조 방지 및 진위 확인 기능도 추가해 투명성과 공신력도 높였다고 LH는 설명했다.



사전인정 신청은 G4B 포털(www.g4b.go.kr)에 접속해 ‘바닥충격음차단구조 인정(LH품질시험인정센터)’을 선택하면 된다.