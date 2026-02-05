인텔 CEO, GPU 시장 진출 선언

“1.4나노 파운드리에 고객 관심”

미국 내 AI 칩 생산 본격화 전망

AMD와 함께 중앙처리장치(CPU) 시장을 양분해 온 미국 반도체 제조사 인텔이 엔비디아가 장악하고 있는 인공지능(AI) 구동에 핵심적인 반도체인 그래픽처리장치(GPU) 시장에 본격적으로 뛰어든다.



3일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)는 이날 미국 샌프란시스코에서 시스코 시스템즈 주최로 열린 ‘AI 서밋’에서 “최근 매우 유능한 GPU 설계 총괄책임자를 영입했다”며 GPU 진출을 선언했다. 탄 CEO는 누구인지 구체적으로 거명하지 않았지만, 시장은 지난달 퀄컴에서 영입한 GPU 전문가 에릭 데머스가 해당 인물이라고 추정하고 있다.

립부 탄 인텔 최고경영자. 로이터연합뉴스

탄 CEO는 GPU 개발 프로젝트가 지난해 암(Arm)에서 영입한 데이터센터 부문 책임자 케보크 케치치언 총괄수석부사장(EVP)의 지휘하에 이뤄질 것이라고 설명했다.



인텔이 GPU 사업에 나서 양산에 들어가게 되면 미국 내 AI 칩 생산도 본격화하게 된다. 엔비디아를 비롯한 대부분 주요 AI칩 제조사들은 지금까지 주로 대만 파운드리(반도체위탁생산) 업체 TSMC에 생산의 대부분을 맡겨왔다.



탄 CEO는 자사 파운드리 사업도 순항하고 있다고 설명했다. 그는 “몇몇 고객사들이 인텔 파운드리와 적극적으로 협력하고 있다”면서 이와 같은 관심이 초미세 공정인 ‘1.4나노급’(14A) 제조기술에 집중돼 있다고 설명했다.



탄 CEO는 이날 중국의 반도체 역량에 강한 경계심을 드러내기도 했다. 그는 “중국 반도체 산업은 핵심 장비가 부족한데도 ‘자력갱생식’으로 AI 분야를 선도할 방법을 찾고 있다”고 평가하며 개방형(오픈소스) AI 분야에서는 미국이 이미 중국에 뒤처져 있다고 지적했다.