李 “5극 3특 주력… 기업도 보조 맞춰달라”

10대 그룹 총수들 만나 적극 당부

청년 취업기회 확대 등 머리 맞대

경제계 “5년간 270조원 지방 투자”

이재명 대통령은 4일 국내 주요 그룹 대표들을 만나 “정부에서 대대적으로 ‘5극 3특’ 체제로 지방에 새로운 발전의 중심 축을 만들기로 하고, 집중 투자할 것이기 때문에 기업 측에서도 보조를 맞춰달라”고 요청했다. 이 대통령은 “민과 관이 협력해서 청년들의 역량을 제고하고 취업기회를 늘리는 일에도 조금 더 노력해달라”고도 당부했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 ‘청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회’에서 “지금보다는 나은 상황을 함께 만들면 좋겠다”며 이같이 말했다. 간담회에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데 회장, 장인화 포스코 회장, 김동관 한화 부회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 조원태 한진 회장 등 10대 그룹 회장단 등이 참석했다.

“경제 중심에 기업” 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 ‘청년 일자리와 지방투자 확대’를 주제로 한 재계와의 간담회에서 발언하고 있다. 이 대통령 왼쪽부터 시계방향으로 정의선 현대자동차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 박일준 대한상공회의소 상근부회장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석, 정기선 HD현대 회장, 구광모 LG그룹 회장, 류진 한국경제인협회장, 이재용 삼성전자 회장, 신동빈 롯데그룹 회장. 청와대사진기자단

이 대통령은 우선 기업의 중요성과 지원 의지를 피력했다. 이 대통령은 “경제의 중심에 기업이 있고, 개별 기업들이 경쟁력을 갖고 성장·발전해야 국민의 일자리가 생기고 소득도 늘어나고 국가도 부강해진다는 생각은 명확하다”며 “저희가 할 수 있는 최선의 지원을 하겠다”고 강조했다.



동시에 지방투자와 신규 채용 등으로 성장의 과실이 더 골고루 퍼질 수 있도록 기업의 역할을 독려했다. 이 대통령은 “기업들이 열심히 노력해서 경제가 조금씩 숨통 틔우고 회복해가는데, 성장의 과실들이 좀 더 넓게 퍼졌으면 좋겠다”고 언급했다.



지역 균형 발전을 위한 정부 지원 의지도 재차 밝혔다. 이 대통령은 “재정 배분이나 정책 결정에서도 서울에서의 거리가 먼 지역을 가중해서 지원하는 가중 지원 제도를 아예 법제화하려고 한다”고 했다.

류진 한국경제인협회장이 4일 청와대에서 열린 '청년 일자리와 지방투자 확대를 위한 기업간담회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

류진 한국경제인협회장은 “주요 10개 그룹은 5년간 약 270조원 규모의 지방투자를 계획하고 있다”며 “10개 그룹 외에도 다 합치면 300조원 정도 할 수 있지 않겠는가 생각한다”고 했다.