李, 강공에도 집값 불안… “핵심은 공급 속도·교통”

전문가들 “다주택자 물량 일부 나와도

집값 상승 제어할 만큼의 규모는 아냐”

李 “유예 종료, 4년 전 예고” 거듭 일침

이재명 대통령의 압박과 함께 정부가 당근책을 제시하며 다주택자들의 매도를 유도하고 있지만 다주택 매물이 풀린다고 해도 집값 안정화에 얼마나 효과가 있을지 미지수라는 시장 반응이 상당하다. 수요가 몰리는 서울 등 수도권의 주거 선호 지역에 공급 물량이 턱없이 부족한 상황이라 다주택 물량만으론 집값 상승 제어에 한계가 뚜렷하기 때문이다. 정부도 부동산 시장 안정화 방안의 핵심을 공급으로 보고 있다. 도심 공공 부지 등에 6만호 공급을 골자로 한 1·29대책을 내놓은 이유다. 다만 이 역시 공급 일정이 늦는 데다 공급 대상지에 따라 교통난과 생활 인프라 부족 문제 등에 발목 잡힐 수 있다. 이 대통령과 정부가 연일 다주택자를 겨냥한 고삐를 조이기보다 내집 마련 수요를 적절히 해소해주도록 공급 물량 확대와 사업 조기 추진 대책에 집중해야 한다는 목소리가 적지 않다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 4일 엑스(X)에서 세입자를 낀 다주택자의 매도 어려움을 다룬 언론 사설을 공유하며 “이미 4년 전부터 매년 종료 예정됐던 것인데 대비 안 한 다주택자 책임 아닌가”라고 밝혔다. 이어 “부동산 투자·투기를 하며 ‘또 연장하겠지’라는 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등으로 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다”고 강조했다.



시장에서는 이 같은 발언을 단기적인 가격 조정 신호라기보다, 공급 대책 추진과 추가 정책 카드를 염두에 둔 ‘경고성 메시지’로 받아들이는 분위기가 감지된다. 다주택자 매물이 실제로 대거 시장에 풀릴 가능성은 크지 않다는 인식이 여전한 탓이다.

청와대가 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 오는 5월 9일로 확정하며 다주택자들을 강하게 압박하는 가운데 4일 서울 시내 한 공인중개사 앞에 양도세 등 상담 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

실제 주택시장 지표를 보면 서울 집값은 새 정부 출범 이후에도 상승세가 이어졌다. 세계일보가 한국부동산원 자료를 분석한 결과 이재명정부 출범 이후 6개월(2025년 6월4일∼12월3일)간 서울 아파트매매가격지수는 5.98%나 올랐다.



시장에서는 다주택자에 대한 양도세 중과 등 세제 조정이나 이 대통령의 강한 압박보다 중장기적인 주택 공급 여건이 집값 흐름을 좌우한다는 시각이 우세하다. 정부가 적절한 공급 물량을 수요자들이 선호할 만한 입지에 적기 공급하는 게 중요하다는 얘기다. 그러지 않을 경우 서울 등 교통·생활 인프라 여건이 상대적으로 우수한 지역으로 수요가 다시 쏠릴 가능성이 크다.

정부가 1·29대책에서 밝힌 6만호 공급도 도심 유휴부지 활용과 공공 주도 사업의 특성상 단기간에 그 효과를 기대하기 어렵다는 지적이다. 문재인정부도 3기 신도시를 비롯해 대규모 택지 공급 계획을 발표했지만 인허가와 보상 지연, 교통·생활 인프라 구축이 뒤따르지 않으면서 실제 입주까지 상당한 시간이 소요되거나 사업 자체가 무산됐다.

임채관 공공주택지구 전국연대대책협의회 의장은 통화에서 “정부가 6만호 공급 계획을 발표했지만, 토지 수용 주민에 대한 보상과 재정착 방안은 거의 제시되지 않았다”며 “실질적인 보상 체계 개편과 원주민 재정착 프로그램이 마련되지 않으면 공급 확대는 사회적 갈등만 키울 것”이라고 말했다.

실제 과천 경마장 일대에서는 교통 혼잡과 생활 여건 악화를 우려하는 목소리가 커지면서 공청회 개최 여부와 주민 소통 방안이 쟁점으로 떠올랐다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 서울의료원 부지를 둘러본 뒤 “과천의 경우 교통 문제가 핵심인 만큼 전담 태스크포스(TF)를 구성해 주민 의견을 듣고 해결 방안을 마련할 계획”이라며 “경마장 이전 부지 활용 방안은 관계 부처가 주도적으로 검토 중이며 국토부도 협의에 참여하고 있다”고 밝혔다.

전문가들은 공급 속도와 생활 인프라 조성이 함께 가야 한다고 주문한다. 안형준 건국대 건축공학과 교수는 “주택을 공급할 경우 교통·철도·도로 등 인프라가 함께 구축돼야 한다”며 “교통 수용 능력 분석과 공청회 등 사회적 합의를 거쳐 공급과 인프라가 같은 시간표로 움직이도록 해야 한다”고 강조했다.