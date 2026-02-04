GS리테일, 2025년 매출액 11조 9574억…“사상 최대”

GS리테일은 지난해 영업이익 2921억원을 기록하며 전년 대비 14% 상승했다고 4일 공시했다.

연결 기준 연간 매출액은 11조9574억원 영업이익은 2921억원으로 잠정 집계됐다. 전년 대비각각 3.3%, 14.1% 오른 수치로 사상 최대 매출액을 기록했다.

GS25 매장 모습. GS리테일 제공

편의점과 슈퍼 등 주력 사업이 견고한 실적 지속하며 매출 성장을 견인했고 비주력 사업을 정리하며 수익성 개선을 가속했다. 한 해 동안 외형 확대보다는 각 사업의 본원적 경쟁력 점검과 경영 체질 재정비에 집중했다는 것이 GS리테일 측 설명이다.

지난해 4분기 매출액은 3조260억원으로 전년 동기 대비 3.5% 증가했고, 영업이익은 533억원으로 같은 기간 68.5% 상승했다.

GS샵(홈쇼핑) 4분기 매출액은 2780억원, 영업이익은 337억원으로 각각 전년 동기 대비 10.5%, 18.2% 성장했다. GS더프레시(슈퍼마켓) 4분기 매출액은 4404억원, 영업이익은 47억원으로 각각 7.5%와 291.7% 증가했다. 가맹 중심 출점 확대 전략과 슈퍼마켓 매장과 연계한 퀵커머스 경쟁력이 시너지를 발휘했다는 분석이다.

GS25(편의점) 4분기 매출액은 2조2531억원으로 2.5% 소폭 올랐다. 다만 영업이익은 일회성 비용 증가로 18.7% 감소한 248억원을 기록했다. 또 ‘스크랩앤빌드(매장 규모 확대 및 우량 입지 이전)’와 신선 강화형, 건강기능식품·뷰티 특화 매장 등 차별화 점포 전략을 추진해 기존점 매출이 전년 대비 3.6% 성장했다.

지난해 개발사업 4분기 매출액은 운영 사업장 업황 회복 등으로 11.4% 증가한 89억원으로 나타났다. 영업손실은 50억원으로 적자 폭을 180억원 개선했다.

자회사가 포함된 공통·기타 부문 4분기 매출은 19.1% 감소한 455억원을 기록했으며 수익성 제고를 통해 적자 폭을 줄였다.

GS리테일 관계자는 “주력 사업 중심의 사업 구조 효율화와 내실 경영 강화가 가시적 성과로 이어지고 있다”며 “고객 중심의 상품과 서비스를 강화하고 내실 다지기에 집중하며 지속 가능한 사업 성장에 매진할 것”이라고 말했다.