HD현대마린솔루션, 선박 유지·보수 호조에...지난해 영업이익 3501억원

HD현대마린솔루션이 선박 유지·보수와 디지털솔루션 사업 성장에 힘입어 지난해 실적을 확대했다.

4일 HD현대마린솔루션의 실적 공시에 따르면 2025년 연결 기준 매출은 1조9827억원, 영업이익은 3501억원으로 집계됐다. 전년 대비 매출은 13.6%, 영업이익은 28.9% 각각 증가했다.

주력 사업인 선박 부품·서비스 중심의 애프터마켓(AM) 부문이 실적 성장을 이끌었다. 친환경 이중연료 엔진을 탑재한 선박 비중이 확대되면서 부품 단가가 상승했고, 유지·보수 서비스 수요도 함께 늘었다. 이 영향으로 AM 부문 매출은 전년 대비 16% 증가했다.

디지털솔루션 사업도 견조한 성장세를 이어갔다. 신조 시장 회복과 함께 전력제어 기술을 활용한 ‘축 발전기’ 사업이 본격화되며 해당 부문 매출은 전년 대비 30% 늘었다. 특히 4분기 매출은 전년 동기 대비 60.5% 증가하며 분기 기준 최대 실적을 기록했다. 반면 친환경 개조 사업 매출은 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

HD현대마린솔루션은 올해 매출 목표를 2조3349억원으로 설정했다. 출범 이후 처음으로 연 매출 2조원 달성을 목표로 하고 있다. 이를 위해 상반기 중 싱가포르에 물류 허브를 구축하고, 하반기에는 노르웨이 오슬로에 지사를 설립해 글로벌 영업 거점을 확대할 계획이다.

시장 환경도 우호적이라는 평가다. 선박 발주 증가에 따라 유지·보수 수요가 꾸준히 확대되고 있는 데다, 온실가스 배출 규제 강화로 친환경 개조 수요도 이어지고 있다.

HD현대마린솔루션 관계자는 “장기 유지보수 서비스(LTSA) 재계약 주기가 도래하면서 올해부터 실적 반영 속도가 빨라질 것”이라며 “글로벌 네트워크 확장을 통해 고객 대응력을 높이고 성장 흐름을 이어가겠다”고 말했다.