이강덕 시장, 퇴임 전 마지막 간부회의서 “시민 행복 최우선, 포항의 미래 위한 열정 이어가 달라”

12년의 여정(민선 6~8기) 마지막 확대간부회의 주재, 공직자 헌신에 깊은 감사 전해

지속가능한 포항 발전이 꽃 피울 수 있도록 핵심 현안 사업 차질 없는 추진 강조

이 시장 “시민들이 자긍심 느낄 수 있도록 현장 중심의 시정 당부”

경북 포항시는 이강덕 시장이 퇴임을 앞두고 열린 마지막 확대간부회의에서 시민 행복 및 도시 발전을 최우선 가치로 주요 시정 현안을 흔들림 없이 추진해 줄 것을 간곡히 당부했다.

시는 4일 시청 대회의실에서 확대간부회의를 열고, 민선 6·7·8기 동안 추진해 온 주요 시정 성과를 공유하고 향후 시정 운영 방향을 논의했다고 밝혔다.

포항시는 4일 시청 대회의실에서 확대간부회의를 열고, 민선 6·7·8기 동안 추진해 온 주요 시정 성과를 공유하고 향후 시정 운영 방향을 논의한 가운데 이강덕 시장이 퇴임 전 마지막 회의를 주재하고 있다. 포항시 제공

이날 회의에서 이 시장은 “지난 12년간 현장 중심의 행정으로 실질적인 성과를 만들어 온 공직자 여러분 덕분에, 지속가능한 발전을 위해 심어둔 주요 사업의 씨앗이 결실을 거두고 있다”며 “역점 사업들이 시민의 삶 속에서 꽃 피울 수 있도록 흔들림 없는 공직자의 자세를 견지해 달라”고 당부했다.

특히 신산업 육성과 정주 여건 개선 분야에서 포항이 거둔 성과가 전국적인 주목을 받으며 타 지자체의 벤치마킹 사례가 되고 있다며 그 공을 공직자들의 열정과 헌신으로 돌렸다.

이 시장은 포스텍 의과대학 설립과 포항전시컨벤션센터 2단계 조성 사업이 아직 가시적인 결실을 보지 못한 점에 아쉬움을 나타내면서도, 이는 국가 균형발전과 지방소멸 대응을 위해 반드시 추진돼야 할 시대적 과제임을 강조했다.

이어 “6월 말까지 임기를 다하지 못해 미안함과 책임감을 느낀다”며, “장상길 부시장 중심으로 일치단결해, 그간 추진해 온 주요 사업들이 흔들림 없이 이어질 수 있도록 시정을 이끌어 달라”고 당부하며 “어디에서든 포항의 발전을 위해 응원과 관심을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

또한 전 세계 산업 환경 변화에 대한 선제적인 대응을 주문하며 ▲글로벌 AI 데이터센터 구축 ▲특급호텔 건설 ▲4대 하천 복원 사업 등을 통해 차별화된 경쟁력을 갖춘 ‘글로벌 신산업 혁신도시’이자 ‘복합해양레저관광도시’, ‘수변 도시 포항’의 모습을 완성해 줄 것을 거듭 당부했다.

이 시장은 “맡은 자리에서 헌신적으로 역할을 다해준 모든 공직자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 시민을 위한 시정으로, 시민들이 포항에 산다는 것에 자긍심을 느낄 수 있도록 각자의 자리에서 최선을 다해 달라”고 소회를 밝혔다.

한편 이날 회의는 이강덕 시장이 퇴임 전 마지막으로 주재한 전체 간부회의로 회의 시작 전, 참석한 모든 직원의 손을 일일이 맞잡으며 깊은 감사를 전하는 뜻깊은 시간이 마련됐다.