오태석 신임 우주청장 “기술 자립화로 K 스페이스 시대”

오태석 신임 우주항공청장이 “우주항공을 국가 미래 전략 산업으로 자리매김하고, 우주기술 자립화를 통해 K 스페이스 시대를 열자”고 4일 말했다.

오 청장은 경남 사천 우주청사에서 열린 취임식에서 “우리나라는 새로운 성장동력을 찾아야 하는 중요한 국가적 전환점에 서 있다”며 우주항공 5대 강국 실현을 위해 힘써달라고 강조했다.

오 청장은 우주청이 매진해온 주요 과제들의 성과를 만들어내겠다고 했다. 먼저 누리호 5차 발사를 완수하고, 민간 중심의 발사 서비스 체계 기틀을 마련하기로 했다. 중대형 위성 개발 역량을 고도화하고 달 탐사 후속 과제와 국제 공동 탐사 사업 준비에도 주력할 계획이다. 민간 주도 연구개발(R&D)을 확대하고 기술사업화를 통한 산업 생태계 육성에도 힘쓰겠다고 했다.

오 청장은 신뢰 중심의 조직문화를 안착하겠다고도 밝혔다. 그는 “성과는 경쟁이 아니라 신뢰 속에서 만들어진다”며 “직급과 직종을 넘어 자유롭게 의견을 나누고, 실수는 함께 보완하며 성과는 함께 나누는 조직을 만들어갈 것”이라고 말했다. 오 청장은 직전 한국과학기술기획평가원장을 지냈고, 과학기술정보통신부 제1차관 등을 역임했다.