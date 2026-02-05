KDI 신임 원장에 김세직 임명

한국개발연구원(KDI) 신임 원장으로 김세직(사진) 서울대학교 경제학부 명예교수가 4일 임명됐다.



국무총리 산하 경제·인문사회연구회(NRC)는 이날 제375차 이사회를 열어 제18대 KDI 원장으로 김 교수를 선임했다고 밝혔다.



1960년생인 김 교수는 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 시카고대에서 경제학 박사 학위를 받았다. 거시경제·국제금융 전문가다. 대외경제정책연구원 초빙연구원, 국제통화기금(IMF) 리서치국 선임 이코노미스트, 금융위원회 금융발전심의위원회 위원, 한화생명보험 사외이사 등을 역임했다.



임기는 9일부터 2029년 2월까지 3년이다. 전임 조동철 원장은 지난 3일 퇴임했다. 조 원장은 이임사에서 “특정 이념에 경도되지 않고, 객관적 사실과 자료에 기반해 정론의 정책 방향을 제시해 주시기 바란다”고 당부했다.