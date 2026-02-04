제23대 포항지역발전협의회 이칠구 회장 취임

포항지역 최대 애향단체인 (사)포항지역발전협의회는 4일 포항지역발전협의회 대강당에서 2026년 정기총회에서 제23대 포항지역발전협의회장에 이칠구 회장을 추대했다고 밝혔다.

포항지역발전협의회는 1982년 학식과 지혜를 가진 자는 학식과 지혜를 내 놓아라, 땀과 피를 가진 자는 땀과 피를 내 놓아라, 물질이 풍부한 자는 물질을 내 놓아라는 창립 발기 슬로건을 내걸고 지역발전을 위해 일 해온 포항의 대표적 사회단체로 자리매김하고 있다.

포항지역발전협의회는 4일 포항지역발전협의회 대강당에서 2026년 정기총회에서 제23대 포항지역발전협의회장에 이칠구 회장을 추대한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항지역발전협의회 제공

포항지역발전협의회는 4년제 대학유치운동을 전개해 포항공대, 한동대가 지역에 설립됐고, 포항~삼척간 철도건설 추진운동, 현대중공업(주) 포항공장 유치활동, 포항지진특별법 제정 및 포항지진 원인 규명을 위한 주도적 활동을 했다는 평가를 받고 있다.

이칠구 회장은 포항 흥해 출신으로 포항시의회 의장을 역임하고 현 경북도의회 의원으로 활동하고 있다.

경북도 기획경제위원회 위원으로 철강산업 위기 극복을 위해선 정부와 경북도가 대응해 철강산업의 위기를 슬기롭게 극복해야 한다며 대응을 촉구했다.

특히 철강경기의 어려움이 포항의 지역경제로 이어져 중앙상가 등 도심상권의 어려움을 겪고 있다며, 도심을 주거와 문화가 공존하는 혁신 공간조성으로 어려움을 극복하고자 노력했다.

이칠구(사진) 회장은 취임사에서 “포항에 산재돼 있는 각종 현안사업을 위해 포항시와 기업, 지역사회가 원팀이 돼 총력대응이 절실하다”며, “포항지역발전협의회는 어려운 지역경제의 타계와 지역현안 해결을 위해 충분한 가교 역할을 할 것”이라고 취임포부를 밝혔다.