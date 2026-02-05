대구서도 임플란트 시술 마취제 투여 후 70대 환자 사망

서울 강남에 이어 대구에서도 임플란트 시술을 받던 환자가 숨지는 사고가 발생했다. 경찰은 담당 치과의사의 과실 여부를 확인하기 위해 수사에 나섰다.

대구경찰청은 업무상과실치사 혐의로 치과의사 A씨를 불구속입건 했다고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면, A씨는 지난해 2월 대구 달서구 자신의 치과에 임플란트 시술을 위해 찾아온 70대 환자를 숨지게 한 혐의를 받는다. 해당 환자는 마취제를 주사 받은 뒤 심정지 상태에 빠져 병원으로 이송됐으나 치료받던 중 끝내 숨졌다.

당시 숨진 환자에게 투여된 약물은 마약류 진정제와 국소마취제였던 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨 과실 여부를 확인하기 위해 당시 진료 기록을 확보해 분석하고 있으며, 관련 전문 기관에 의료진 대처가 적절했는지도 감정을 의뢰했다.

앞서 지난해 12월 30일에도 서울 강남구의 한 대형 치과에서 임플란트 시술을 받던 70대 여성이 숨지는 일이 벌어졌다. 이 환자는 미다졸람, 케타민 등 마약류 의약품과 국소마취제를 투여받은 뒤 이상 반응을 보이다 심정지로 숨졌다.